ANALÝZA: Češi omezili kontakty na polovinu. Nápor na nemocnice vrcholí

9:14 , aktualizováno 9:49

Data o počtu nakažených, hospitalizovaných a zemřelých zatím odpovídají predikcím z konce října. Pokud se i nadále bude situace vyvíjet podle predikce, znamenalo by to, že právě vrcholí nápor lidí, které covid-19 pošle do nemocnice. Pokles počtu hospitalizovaných však bude podle matematického modelu pomalý.