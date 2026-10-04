Kam zmizela část prastarého kontinentu? Vědci si myslí, že ji našli

Gondwana společně s Laurasií původně tvořily prakontinent Pangea. Z Gondwany se pak postupně oddělila Jižní Amerika, Afrika, Madagaskar, Indie a Antarktida, z Laurasie vznikla Eurasie a Severní Amerika.
Pohyby kontinentů a jejich spojování a rozpady mají na svědomí litosférické desky, které jsou součástí vnější vrstvy Země a jež tvoří pevný obal označovaný jako litosféra. Právě ony oceánské i kontinentální desky jsou v neustálém pohybu díky částečně vrstvě zemského pláště označeného jako astenosféře. Ta je částečně tekutá, takže netvoří pod deskami pevný základ, a umožňuje jim tak pohyb vyvolaný různými vlivy.
Vraťme se však ke Gondwaně, která je zajímavá především tím, že právě období jejího formování spadá do prvohor, kdy proběhla i tzv. kambrijská exploze. Tedy obrovského rozmachu rozmanitosti mnohobuněčných živočichů a jejich rozvoji.
Vědci nyní podle studie zveřejněné v časopise Science Advances identifikovali ponořené zbytky tohoto obrovského zaniklého superkontinentu.
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Co se stalo během jedné z nejvýznamnějších událostí ve vývoji života
Na základě shromáždění více než 25 tisíc hornin z prastarých kontinentálních úlomků tým rekonstruoval dřívější obrysy Gondwany, obrovské pevniny, která se vytvořila před 800 až 500 miliony let na jižní polokouli. Skutečná velikost Gondwany byla dlouho předmětem sporných debat, obecně se však má za to, že v té době zabírala dvě třetiny pevniny Země, čímž nesplňovala kritéria pro status „superkontinentu“.
Nyní vědci pod vedením Tao Wanga, profesora geologie na Čínské akademii geologických věd, odhalili, že Gondwana před 550 až 500 miliony let tvořila přibližně 80 procent pevniny Země, čímž potvrdili, že se jednalo o superkontinent.
Potvrzený superkontinent
„Superkontinentový status Gondwany byl zpochybněn v 21. století,“ napsal v The Conversation spoluautor studie Curtin University Bill Collins. „Bylo to proto, že k dosažení statusu superkontinentu byla považována libovolná hodnota 75% kontinentální pevniny. Takže zatímco kontinent s 64 % celkové zemské pevniny se může zdát docela velký, zřejmě to nestačí být super,“ doplnil.
V posledních letech Wangův tým v rámci mezinárodní spolupráce s názvem Deep-time Digital Earth sestavil databázi tisíců magmatických hornin z této oblasti i z jiných regionů. Díky kombinaci umělé inteligence a nových technik se výzkumníkům poprvé podařilo určit původ mnoha z těchto vzorků, což jim umožnilo zařadit je do globální mapy, kterou lze využít k rekonstrukci kontinentů z dávné minulosti.
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„K získání souřadnic a poloh jsme použili speciální techniky,“ uvedl Wang. „Tímto způsobem jsme rozšířili náš výzkum z Asie na celosvětovou úroveň.“
„Pokud nasbíráte dostatek dat, můžete pak zmapovat, kde se tyto starodávné bloky zemské kůry nacházely,“ řekl Collins. „Takto jsme narazili na tuto novou mapu Země – mapu hluboké zemské kůry sahající 500 a více milionů let do minulosti.“
Takto zjistili, že části Gondwany se nacházejí od Indie a jihovýchodní Asie přes většinu Číny až po Kazachstán. To je posun oproti dřívějším předpokladům, které uváděly, že velká část této oblasti je starobylým oceánským dnem obsahujícím sopečné ostrovní řetězce jako v Tichém oceánu.
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Právě vznik superkontinentů s sebou přináší také klimatické a geologické změny, které mohou být způsobeny vznikem velké množství aktivních sopek, které pomalu proměňovaly planetu z chladné, pusté skalní desky v oteplující se skleník, který mohl umožnit právě vznik zárodků komplexního živočišného života.