Obdržel jste prestižní grant Evropské výzkumné rady ve výši 36 milionů korun na výzkum nové generace svítících materiálů. Co si pod nimi mám představit?
Zaměřujeme se na vývoj nových luminoforů, což jsou sloučeniny, které mohou interagovat se světlem. V případě elektroluminiscenčních zařízení, jako jsou OLED displeje, přeměňují elektrickou energii na světlo. K tomu potřebujeme takzvaný zářič, tedy látku schopnou akumulovat energii z elektrického proudu a převést ji na viditelné světlo. V současné době se v OLED zařízeních využívají sloučeniny těžkých kovů a jedním z našich cílů je pokusit se tyto sloučeniny nahradit levnějšími a netoxickými látkami.
Představte si, že máte něco schovaného v atmosféře s dusíkem a argonem a najednou to upravíte tak, že s tím můžete jednoduše pracovat na stole v běžném prostředí. To je obrovský průlom.