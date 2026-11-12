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Konec těžkých kovů v displejích? Český vědec líčí nadějný objev možné náhrady

Jiří Kratochvíl
  20:00
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Zbavíme se těžkých kovů? Český vědec Ondřej Mrózek získal prestižní grant Evropské výzkumné rady ve výši 36 milionů korun na výzkum nové generace svítících materiálů. | foto: Getty Images

Tenhle výzkum se týká každého z nás: podaří se českému chemikovi zbavit displeje těžkých kovů? Iridium, ruthenium i osmium jsou drahé a toxické kovy. Ondřej Mrózek by je rád nahradil levnějšími a neškodnými sloučeninami. Podrobnosti přiblížil v rozhovoru pro magazín Víkend DNES.

Obdržel jste prestižní grant Evropské výzkumné rady ve výši 36 milionů korun na výzkum nové generace svítících materiálů. Co si pod nimi mám představit?
Zaměřujeme se na vývoj nových luminoforů, což jsou sloučeniny, které mohou interagovat se světlem. V případě elektroluminiscenčních zařízení, jako jsou OLED displeje, přeměňují elektrickou energii na světlo. K tomu potřebujeme takzvaný zářič, tedy látku schopnou akumulovat energii z elektrického proudu a převést ji na viditelné světlo. V současné době se v OLED zařízeních využívají sloučeniny těžkých kovů a jedním z našich cílů je pokusit se tyto sloučeniny nahradit levnějšími a netoxickými látkami.

Představte si, že máte něco schovaného v atmosféře s dusíkem a argonem a najednou to upravíte tak, že s tím můžete jednoduše pracovat na stole v běžném prostředí. To je obrovský průlom.

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