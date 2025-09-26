„Evropa vstupuje do nové etapy, kdy se novou normou stávají delší, rozsáhlejší a intenzivnější přenosy chorob z komárů na lidi.“ Tak zhodnotilo vývoj situace na konci srpna Evropské centrum pro prevenci a kontrolu chorob. Není divu, protože léto proběhlo ve znamení vpádu exotických chorob na evropský kontinent.
Na chikungunyu a západonilskou horečku neexistuje účinný lék. Ani u těžkých případů nemají lékaři k dispozici nic jiného než léčbu průvodních projevů choroby. Očkovací látky jsou ve vývoji a v dohledné době k dispozici nebudou.