Prvotní mateřské mléko jako zázračný doplněk stravy? Vědci mají o kolostru jasno

ilustrační snímek

Jaroslav Petr
Opravdu platí o fitness nápojích obsahujících kolostrum čili mlezivo, že „kudy tečou, tudy léčí“? Není to jen další z hloupých módních výstřelků rádoby zdravé výživy? Podívejme se na toto „tekuté zlato“ zblízka.

Průmysl potravinových doplňků a fitness nápojů dokáže zákazníky přesvědčit o ledasčem. Třeba o tom, že mají konzumovat potraviny se zvýšeným obsahem bílkovin a proteinové potravinové doplňky, i když v běžné stravě konzumuje západní populace až dvakrát více bílkovin, než kolik jich lidské tělo dokáže využít. Bez potravinových doplňků netrpí nedostatkem proteinů dokonce ani sportovci. Strava nabitá proteiny přitom nejenže lidskému organismu neprospívá, ale neúměrně zatěžuje ledviny a játra.

Potravinové doplňky obsahují kolostrum krav, jehož složení odpovídá nárokům novorozeného telete.

