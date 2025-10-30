Když vítr dosahuje 300 km/h. Nejničivější hurikány historie

Zuzana Stiboříková
  4:00
Tropické cyklony patří k nejmocnějším silám přírody. Kromě silného větru jsou pak provázeny ničivými záplavami. Některé během pár hodin zničily celé ostrovy a připravily o život desítky tisíc lidí, jiné způsobily rekordní ekonomické škody. Od „Velkého hurikánu“ až po moderní bouře Katrina nebo hurikán Melissa, který se právě prohnal Jamajkou.

Melissa má podle předpovědi zasáhnout také Kingston na Jamajce. (28. října 2025) | foto: Reuters

Hurikány se vyskytují v Atlantském oceánu a v severovýchodní části Pacifiku už po staletí, písemné doklady o škodách na životech a majetku máme však až od 18. století. Oficiální databáze hurikánů v Atlantiku pak sahá pouze do roku 1851.

Největší hurikány v Atlantiku

Další historické hurikány:

  • 1775 – Newfoundlandský hurikán, též známý jako „Hurikán nezávislosti“, dokládají především zprávy z pobřeží Newfoundlandu, kde přílivová vlna smetla většinu lodí a utopilo se přes 4000 námořníků.
  • 1900 - Hurikán v Galvestonu v Texasu má na svědomí šest až dvanáct tisíc obětí.

Jako tzv. Velký hurikán je označována tropická cyklona, která se v říjnu 1780 prohnala přes Barbados, Martinik a ostrovy Svatá Lucie a Svatý Eustach i podél Portorika a Hispanioly. Měření a dokumentace byly tehdy velmi omezené, takže informace o rychlosti hurikánu jsou pouze odhadované a škody jsou měřitelné především počtem obětí. Zdroje uvádějí, že Velký hurikán zabil 22 000 až 30 000 lidí.

Druhým nejničivějším hurikánem z hlediska počtu úmrtí byl pak právě hurikán Mitch z roku 1998, ačkoli byla v té době k dispozici pokročilá satelitní technika. Zformoval se 22. října v západní části Karibského moře, rychle zesílil a postupně se přesunul přes Honduras až na Floridu. Mitch způsobil 11 374 úmrtí, z toho přibližně 7 000 v Hondurasu a 3 800 v Nikaragui.

Nejvražednější hurikány v Atlantiku
Název (příp. oblast velkých ztrát)RokOběti
Velký hurikán178022 000 – 27 501
Mitch1998Přes 11 374
Fifi19748 000 – 10 000
Hurikán v Galvestonu19008 000 – 12 000
Flora19637 193
Hurikán na Guadeloupe1776přes 6 000
Hurikán na Floridě1928přes 4 000
Newfoundlandský hurikán1775Přes 4 000
Hurikán v Monterrey19094 000
Hurikán v Portoriku18993 855

Wilma: nejsilnější hurikán

Ve své době byl Mitch nejsilnějším hurikánem, který se prohnal Atlantikem. Překonal ho až hurikán Wilma ze října 2005, který dodnes drží prvenství jako nejintenzivnější bouře v Atlantském oceánu. Je také třetí nejsilnější bouří vůbec (po tajfunu Tip z roku 1979 v západním Pacifiku a hurikánu Patricia, který v roce 2015 ohrožoval západní pobřeží Mexika). Začal nedaleko Jamajky a z tropické deprese (cyklony s rychlostí při zemi do 17 m/s) se brzy zintenzivnil na bouři a následně dosáhl síly hurikánu (překročil hranici 119 kilometrů za hodinu, přesněji 33 metrů za sekundu). Když dosáhl pátého stupně, byla jeho rychlost až 295 kilometrů za hodinu. Na pobřeží vstoupila Wilma jen několikrát a největší škody přitom způsobila na ostrově Yucatán, na Kubě a na Floridě.

Létaly střechy, padaly stromy. Hurikán Melissa po Jamajce dorazil na Kubu

Hurikán Katrina navždy změnil tvář New Orleans

Mezi nejznámější hurikány patří též hurikán Katrina ze srpna roku 2005, v jehož důsledku bylo zaplaveno až 80 procent města New Orleans a jeho okolí. A to přes všechny moderní ochranné prostředky proti hurikánům. Nejnákladnější cyklona v Atlantském oceánu se nejprve zformovala ve formě tropické deprese a bouře, v Mexickém zálivu zesílila na hurikán a zaútočila na pobřeží Louisiany. Během masivních záplav došlo k protržení protipovodňových hrází, škodám ve výši 125 miliard dolarů a mnohačetným ztrátám na životech (oficiální čísla hovoří o 1392 mrtvých), protože přes nařízenou evakuaci zůstalo 150 000 lidí.

Obdobně vyčíslitelné škody za sebou nechal i hurikán Harvey ze srpna 2017, přestože hurikán Katrina ukázal na mezery v zabezpečení i mnohá selhání federálních, státních a místních úřadů, které byly zcela nepřipravené na krizi takového rozsahu a nedokázaly operativně jednat. Přes všechna přijatá opatření se přírodě poručit nedá. Harvey byl totiž nejdeštivější tropickou cyklonou v historii Spojených států s maximálními srážkami 1 539 mm. Následné povodně pak zaplavily stovky tisíc domů.

Nejnákladnější hurikány v Atlantiku (bez zohlednění inflace)
JménoRokŠkody
Katrina2005oba 125 miliard dolarů
Harvey2017
Ian2022113 miliard dolarů
Maria201791,6 miliardy dolarů
Helene202478,7 miliardy dolarů
Irma201777,2 miliardy dolarů
Ida202175,3 miliardy dolarů
Sandy201268,7 miliardy dolarů
Ike200838 miliard dolarů
Milton202434,3 miliardy dolarů
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Rekordní trolejbusy Škoda vstoupily i na nejdelší trolejbusovou linku světa

Československo patřilo mezi největší výrobce trolejbusů. Dnes se podíváme na stěžejní typ Škoda 9 Tr, který z pohledu výrobních objemů zaujímá první místo u nás a třetí místo na světě. Mimo jiné byl...

Prohlédněte si tajné prostory pražského planetária, které návštěvník neuvidí

Současné nejmodernější planetárium na světě je v podstatě kompletně vyprodané od rána do večera na týdny dopředu a tak jsme se s naší návštěvou museli vmáčknout do dne, kdy probíhá servis a údržba. A...

Nejhorší letecká nehoda v Česku. 50 let od pádu těsně před přistáním v Praze

Nejhorší letecká nehoda v Československu dala vzniknout poslednímu dílu seriálu Sanitka a vzpomínky svědků pronásleduje dodnes. Letoun DC-9 se 120 lidmi na palubě se v pražském Suchdole zřítil před...

Konec jedné éry. Armáda se rozloučila s posledním vrtulníkem Mi-8

Posledním přeletem přes kbelské letiště skončil 23. října provoz posledního vrtulníku Mi-8. Tento typ vrtulníků různých verzí sloužil v československé i české armádě od roku 1967. Zajišťovaly nejen...

V Číně zkouší nafukovací větrnou turbínu. Má být rychle přemístitelná

Čínská společnost Beijing Linyi Yunchuan Energy Technology představila obří nafukovací větrnou turbínu S1500, která dokáže vyrábět elektřinu i v odlehlých oblastech.

Když vítr dosahuje 300 km/h. Nejničivější hurikány historie

Tropické cyklony patří k nejmocnějším silám přírody. Kromě silného větru jsou pak provázeny ničivými záplavami. Některé během pár hodin zničily celé ostrovy a připravily o život desítky tisíc lidí,...

30. října 2025

Síla hesel. Nenechte se nachytat na mýty, které kolem nich kolují

Myslíte si, že jedno heslo stačí na všechno, že hesla jsou zastaralá a že složitá kombinace znaků vás ochrání? Jde o mýty, které jsou nebezpečně zavádějící a mohou ohrozit vaši bezpečnost. Pojďme...

30. října 2025

iPad, nebo MacBook? U novinek s čipem M5 je rozdíl jinde, než byste čekali

Notebook je na náročnější práci, tablet na lehčí práci a konzumaci obsahu – dříve celkem platná poučka se ve světle novinek Applu s čipem M5 ukázala jako zcela přežilá. V obou zařízeních jsou nové...

30. října 2025

Hurikán a tajfun označují to samé. Přesto se nikdy nepotkají

Severní Karibik se potýká s hurikánem Melissa, který je jedním z nejsilnějších v historii. Jak tento nebezpečný jev vzniká, čím se liší od tajfunu a cyklonu a nakolik je Česko v době klimatických...

29. října 2025  16:14

Halloweenský speciál: Kde se berou bludičky? Záhadná světla podpaluje voda

Fyzikové poodhalili tajemství jevu, který mate pocestné na celém světě. Pořád ale zbývá dost místa pro strašidelné báchorky. Ještě dlouho zbývat bude.

29. října 2025  9:02,  aktualizováno  9:02

Euforie z republiky po 28. říjnu rychle vyprchala. Mír byl ještě daleko

Když 28. října 1918 vzniklo Československo, byl to jen začátek dobrodružného budování státu. A zatímco na západní frontě nastal v 11 hodin 11. listopadu klid, Československo muselo o své nové hranice...

29. října 2025

Nejhorší letecká nehoda v Česku. 50 let od pádu těsně před přistáním v Praze

Nejhorší letecká nehoda v Československu dala vzniknout poslednímu dílu seriálu Sanitka a vzpomínky svědků pronásleduje dodnes. Letoun DC-9 se 120 lidmi na palubě se v pražském Suchdole zřítil před...

29. října 2025

POZOR VLAK: Natočili jsme pro vás světové premiéry z veletrhu TRAKO 2025

Více než sto premiér na ploše 30 000 m² a přes 23 000 návštěvníků ze 30 zemí světa, takový byl letošní ročník mezinárodního veletrhu TRAKO v polském Gdaňsku. Mezi světovými špičkami moderní...

29. října 2025

Shodit nadbytečná kila cvičením není jednoduché. Proč tomu tak je, líčí výzkumy

Premium

Recept na hubnutí se zdá být prostý: méně jíst a víc se hýbat. Tak jednoduché to ale není. Lidské tělo spouští v reakci na fyzickou námahu mnoho procesů a všechny ke shazování nadbytečných kil...

29. října 2025

28. říjen provázel chaos. Češi vyhlásili republiku dřív, než chtěl Masaryk

Československo vzniklo šest dní před kapitulací Rakouska-Uherska. Mohlo za to mylné vyložení nóty ministra zahraničí Andrássyho a hrozilo, že proti rodící se republice zakročí jednotky z Maďarska....

28. října 2025

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Rekordní trolejbusy Škoda vstoupily i na nejdelší trolejbusovou linku světa

Československo patřilo mezi největší výrobce trolejbusů. Dnes se podíváme na stěžejní typ Škoda 9 Tr, který z pohledu výrobních objemů zaujímá první místo u nás a třetí místo na světě. Mimo jiné byl...

28. října 2025

Oslavy před 100 lety: plný Václavák, dělové salvy a Kramářův patos v novinách

28. října 1925 Československo slavilo své sedmé narozeniny a noviny psaly s nadšením, které dnes zní až neuvěřitelně. Na Petříně hřměly dělové salvy, prezident Masaryk organizoval vojenskou přehlídku...

28. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.