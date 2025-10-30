Hurikány se vyskytují v Atlantském oceánu a v severovýchodní části Pacifiku už po staletí, písemné doklady o škodách na životech a majetku máme však až od 18. století. Oficiální databáze hurikánů v Atlantiku pak sahá pouze do roku 1851.
Největší hurikány v Atlantiku
Další historické hurikány:
Jako tzv. Velký hurikán je označována tropická cyklona, která se v říjnu 1780 prohnala přes Barbados, Martinik a ostrovy Svatá Lucie a Svatý Eustach i podél Portorika a Hispanioly. Měření a dokumentace byly tehdy velmi omezené, takže informace o rychlosti hurikánu jsou pouze odhadované a škody jsou měřitelné především počtem obětí. Zdroje uvádějí, že Velký hurikán zabil 22 000 až 30 000 lidí.
Druhým nejničivějším hurikánem z hlediska počtu úmrtí byl pak právě hurikán Mitch z roku 1998, ačkoli byla v té době k dispozici pokročilá satelitní technika. Zformoval se 22. října v západní části Karibského moře, rychle zesílil a postupně se přesunul přes Honduras až na Floridu. Mitch způsobil 11 374 úmrtí, z toho přibližně 7 000 v Hondurasu a 3 800 v Nikaragui.
|Název (příp. oblast velkých ztrát)
|Rok
|Oběti
|Velký hurikán
|1780
|22 000 – 27 501
|Mitch
|1998
|Přes 11 374
|Fifi
|1974
|8 000 – 10 000
|Hurikán v Galvestonu
|1900
|8 000 – 12 000
|Flora
|1963
|7 193
|Hurikán na Guadeloupe
|1776
|přes 6 000
|Hurikán na Floridě
|1928
|přes 4 000
|Newfoundlandský hurikán
|1775
|Přes 4 000
|Hurikán v Monterrey
|1909
|4 000
|Hurikán v Portoriku
|1899
|3 855
Wilma: nejsilnější hurikán
Ve své době byl Mitch nejsilnějším hurikánem, který se prohnal Atlantikem. Překonal ho až hurikán Wilma ze října 2005, který dodnes drží prvenství jako nejintenzivnější bouře v Atlantském oceánu. Je také třetí nejsilnější bouří vůbec (po tajfunu Tip z roku 1979 v západním Pacifiku a hurikánu Patricia, který v roce 2015 ohrožoval západní pobřeží Mexika). Začal nedaleko Jamajky a z tropické deprese (cyklony s rychlostí při zemi do 17 m/s) se brzy zintenzivnil na bouři a následně dosáhl síly hurikánu (překročil hranici 119 kilometrů za hodinu, přesněji 33 metrů za sekundu). Když dosáhl pátého stupně, byla jeho rychlost až 295 kilometrů za hodinu. Na pobřeží vstoupila Wilma jen několikrát a největší škody přitom způsobila na ostrově Yucatán, na Kubě a na Floridě.
|
Létaly střechy, padaly stromy. Hurikán Melissa po Jamajce dorazil na Kubu
Hurikán Katrina navždy změnil tvář New Orleans
Mezi nejznámější hurikány patří též hurikán Katrina ze srpna roku 2005, v jehož důsledku bylo zaplaveno až 80 procent města New Orleans a jeho okolí. A to přes všechny moderní ochranné prostředky proti hurikánům. Nejnákladnější cyklona v Atlantském oceánu se nejprve zformovala ve formě tropické deprese a bouře, v Mexickém zálivu zesílila na hurikán a zaútočila na pobřeží Louisiany. Během masivních záplav došlo k protržení protipovodňových hrází, škodám ve výši 125 miliard dolarů a mnohačetným ztrátám na životech (oficiální čísla hovoří o 1392 mrtvých), protože přes nařízenou evakuaci zůstalo 150 000 lidí.
Obdobně vyčíslitelné škody za sebou nechal i hurikán Harvey ze srpna 2017, přestože hurikán Katrina ukázal na mezery v zabezpečení i mnohá selhání federálních, státních a místních úřadů, které byly zcela nepřipravené na krizi takového rozsahu a nedokázaly operativně jednat. Přes všechna přijatá opatření se přírodě poručit nedá. Harvey byl totiž nejdeštivější tropickou cyklonou v historii Spojených států s maximálními srážkami 1 539 mm. Následné povodně pak zaplavily stovky tisíc domů.
|Jméno
|Rok
|Škody
|Katrina
|2005
|oba 125 miliard dolarů
|Harvey
|2017
|Ian
|2022
|113 miliard dolarů
|Maria
|2017
|91,6 miliardy dolarů
|Helene
|2024
|78,7 miliardy dolarů
|Irma
|2017
|77,2 miliardy dolarů
|Ida
|2021
|75,3 miliardy dolarů
|Sandy
|2012
|68,7 miliardy dolarů
|Ike
|2008
|38 miliard dolarů
|Milton
|2024
|34,3 miliardy dolarů