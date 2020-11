Kdy se dozvíme vítěze voleb v USA? Zřejmě ráno, byť sčítání potrvá týdny

Stát Odhad vítěze Kdy budou relevantní výsledky? Vysvětlení

Arizona ? Za několik dní Většina hlasů by mohla být sečtena během 24 hodin, ale část korespondenčních bude až ke konci týdne. A protože jde o těsný souboj, budeme si dost možná muset počkat na ně.

Florida ? Do 48 hodin Jedno z klíčových “bojišť”. Korespondenční hlasy se již počítají, drtivá většina výsledků by tedy měla být ještě během v noci na 4. listopadu. Pokud bude souboj velmi těsný, konečné výsledky by měly být zhruba do 48 hodin.

Georgia ? Do 48 hodin Podle průzkumů nečekaně těsný souboj. Sčítání velkého objemu korespondenčních hlasů bude zřejmě trvat pár dní. Výsledky většina okrsků by měly být během 5. listopadu.

Iowa ? Během noci (patrně) Mírným favoritem je Donald Trump. Pokud zvítězí jasně, potvrdí se to při sčítání většina hlasů do rána 4. listopadu. Pokud ne, bude nutné čekat až do 17. listopadu. Ale patrně ne, protože podle průběžných výsledků už je většina absenčních hlasů odevzdána a je veliká naděje, že bude jasno „poměrně brzy“.

Nevada ? Během noci

V Nevadě stačí odeslat korespondenční hlas 3. listopadu, takže všechny hlasy určitě ještě nějakou dobu sečteny nebudou. Ale již probíhá sčítání hlasů, které dorazily dříve, a tak bychom se po uzavření volebních místností měli dozvědět relevantní průběžné výsledky.

Severní Karolína ? Během noci (patrně) Stát očekává, že během večera 3. listopadu by mělo být sečteno cca 97 procent hlasů. To by snad mělo stačit na to, aby se o vítězi rozhodlo. Ovšem není to zcela jisté, protože hlasy mohou chodit do 12. listopadu.

Ohio ? Za několik dní Podle průzkumů těsný souboj, který se může protáhnout. V noci budou oznámeny výsledky sčítání korespondenčních hlasů, ale ty budou zřejmě disproporčně pro Joe Bidena, a také výsledky osobního hlasování. Ale korespondenčně se může hlasovat až do 13. listopadu. Pokud bude souboj hodně těsný, vítěz může být nejistý dlouho.

Pennsylvania ? Za několik dní Důležitý stát, který s velkou pravděpodobností může rozhodnout. Výsledky z volebních místností budou v noci na 4. listopadu. Korespondenční hlasy se začínají sčítat až během 3. listopadu, takže ty po uzavření volebních místností všechny sečteny nebudou. „Drtivá většina hlasů“ by měla být sečtena v pátek 6. listopadu. „Na dálku“ hlasují spíše demokratičtí voliči, takže pokud si Biden povede dobře i mezi voliči, kteří hlasovali osobně, bude nejspíše rozhodnuto.

Kalifornie D Během noci Plné výsledky z Kalifornie budou trvat týdny. Ale protože stát je silně demokratický, i z částečných výsledků už budeme mít určitě potvrzeno to, co všichni očekávají.

Colorado D Během noci V den voleb by mělo být sečteno 70 až 80 procent hlasů, které by měly potvrdit, že tento pravděpodobně demokratický stát znovu volil „modře“.

Connecticut D Během noci Zákonem je daná lhůta 96 hodin, ovšem jasno bude určitě dříve.

Havaj D Během noci Demokratický stát, který by měl mít prakticky všechny výsledky sečtené pár hodin po skončení voleb.

Illinois D Během noci Počítání všech hlasů má trvat dva týdny. Ale stát je výrazně demokratický, takže k potvrzení budou stačit jen velmi částečné výsledky.

Maine D Do 48 hodin V Maine mají na USA atypický systém volby. Vítěz nebere vše, a tak se musí sečíst velká část hlasů, než začne být jasné, kdo bude mít kolik volitelů.

Maryland. D Během noci Jasně demokratický stát. Konečné výsledky potrvají zřejmě pár dní, ale na tom nezáleží. I částečné budou stačit.

Massachusetts D Během noci Korespondenční hlasy mohou přicházet až do 6. listopadu, ale stát je jasně demokratický, a to by měly potvrdit i průběžné výsledky.

Michigan D Během noci Sčítání hlasů, které voliči neodevzdali osobně, začíná až 3. listopadu a několik dní potrvá. Ale favoritem je přece jen Joe Biden, a tak by mohlo být jasno už během noci.

New Hampshire D Během noci Stát nevydal žádnou předpověď, ale většina hlasů bude odevzdána osobně a není důvod očekávat velké zdržení.

New Jersey D Během noci Sčítání hlasů v New Jersey bude trvat týdny, ale po uzavření by měly být zveřejněné výsledky sčítání alespoň části korespondenčních hlasů. I z nich bychom si měli udělat jasný obrázek, zda New Jersey podle očekávání bude volit Bidena.

New Mexico D Během noci Většina hlasů by mohla být sečtena během 3. listopadu. To bude stačit.

New York D Během noci Po uzavření volebních místností bude k dispozici jen malá část výsledků. Ale to bude stačit, New York D. Trumpa téměř určitě nepodpoří.

Oregon D Během noci Stát je bašta demokratů, navíc drtivá většina hlasů by měla být sečtena v den voleb.

Rhode Island D Během noci Většina hlasů by mohla být sečtena v noci na 4. listopadu, navíc jde o stát jasně demokratický.

Vermont D Během noci Velká většina výsledků bude během noci. Navíc stát volí demokraticky.

Virginia D Během noci Většina hlasů by snad měla být sečtena v noci na 4. listopadu. Bidenův náskok je v průzkumech poměrně veliký (cca 10 procent), to by mělo na potvrzení stačit.

Washington D Během noci Během noci by měl být oznámen součet cca 60 procent hlasů. Na potvrzení očekávaného demokratického vítězství by to mělo být dost.

Wisconsin D Během noci Kompletní výsledky by měly být nejpozději během středy.

Alabama R Během noci Odhad státních představitelů



Aljaška R Během noci Dne 3. listopadu večer budou výsledky části korespondenčních hlasů a osobně podaných hlasů. Ale část absenčních hlasů se ZAČNE počítat až 10. listopadu

Arkansas R Během noci Podle státních představitelů má být drtivá většina hlasů sečtena v noci na 4. listopadu.



Idaho R Během noci Jasně republikánský stát, který by měl poskytnout většinu výsledků do 12 hodin po uzavření volebních místností.

Indiana R Během noci Absenční hlasy se sice začnou počítat až od 3. listopadu. Ale stát je poměrně jasně republikánský, a to by měly potvrdit i výsledky jen částečné.

Kansas R Během noci V Kansasu patrně zvítězí republikánský kandidát, a jasno by mělo být i z průběžných výsledků. Ale hlasy bude možné odevzdávat až do 6. listopadu.

Kentucky R Během noci 90 procent hlasů by mělo být sečteno v noci na 4. listopadu. A vítězem bude nepochybně Donald Trump.

Louisiana R Během noci Stát neuvádí žádný odhad, ale tamní zákony nedovolují korespondenční volbu každému, takže většina hlasů bude odevzdána osobně a spočítána rychle. Navíc jde o stát pevně republikánský.

Mississippi R Během noci Korespondenční hlasy mohou přicházet do 10. listopadu, ale stát je jasně republikánský. Jasno bude brzy.

Nebraska R Během noci Nebraska je rozdělena na několik volebních obvodů, z nich pouze jeden je „spíše demokratický“. Výsledky by v každém případě měly být známé rychle.

Severní Dakota R Do 24 hodin Ve středu 4. listopadu by měly být oznámeny kompletní součty hlasů odevzdaných osobně i těch korespondenčních, které dorazily do 3. listopadu. Další mohou dorazit do 9.11., ale stát je jasně republikánský.

Oklahoma R Během noci Stát slibuje výsledky během noci, navíc je vítěz předem téměř jasný.

Jižní Karolína R Během noci Stát chce mít 100 procent hlasů sečtených během noci.

Jižní Dakota R Během noci Jasně republikánský stát, který by měl mít velkou většinu hlasů sečtenou během noci.

Tennessee R Během noci Snad 99 procent výsledků by mělo být během noci. Navíc vítězství Donalda Trumpa je prakticky jisté.

Texas R Během noci Relativně otevřený souboj. Většina hlasů by měla být sečtena během noci. Očekáváme spíše vítězství Donadla Trumpa, kdyby první výsledky naznačovaly opak, jeho šance na znovuzvolení by nadále prudce klesly.

Utah R Během noci V posledních volbách bylo během noci sečteno cca 70 procent hlasů. To by mělo stačit na potvrzení očekávaného vítězství republikánského kandidáta. Kompletní výsledky budou ale až po 17. listopadu.

Západní Virginia R Během noci Představitelé států sice nechtěli dopředu spekulovat, ale stát je silně republikánský. Není třeba čekat na konečný součet.

Wyoming R Během noci Do středečního rána by mělo být sečteno 99 procent hlasů.

Delaware D Během noci 99 procent hlasů by mělo být sečteno do odpoledne 4. listopadu našeho času, ale jasno bude dříve. Stát je jasně demokratický.