Zaujalo mě, že jste se narodil v malé vesnici na Klatovsku se zajímavým názvem Mlýnské Struhadlo.
Potěšil jste mě, že jste si toho všiml. Tahle obec (54 stálých obyvatel, pozn. red.) má nejenom kuriózní název, který evokuje nějaký obří, nejlépe točící se stroj, ale hlavně odtud pocházela moje maminka. Tatínek byl zase z nedaleké a ještě menší Zbyslavi. Také krásné české jméno. Často jsem do Mlýnského Struhadla jezdil na prázdniny k babičce a mám k němu pořád vztah.
Vědecké poznání mě od víry neodvádí, právě naopak. Utvrzuje mě ve víře, že proces stvoření neustále pokračuje.