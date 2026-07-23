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Kdo ví, možná to tady brzy skončí globální katastrofou. Profesor Hořejší o myších i lidech

Josef Hympl
  20:00

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Václav Hořejší | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Co se stane, když se potká bílá krvinka s Bohem v Mlýnském Struhadle? Tak by mohl začínat nějaký hodně intelektuální vtip. Ale není tomu tak. Žerty stranou. Uznávaný molekulární vědec Václav Hořejší se ve stejnojmenné vesnici narodil, výzkumu bílých krvinek a komplikované molekulární imunologii se věnuje celý život a přitom je stále praktikující katolík. Žádný rozpor v tom nevidí.

Zaujalo mě, že jste se narodil v malé vesnici na Klatovsku se zajímavým názvem Mlýnské Struhadlo.
Potěšil jste mě, že jste si toho všiml. Tahle obec (54 stálých obyvatel, pozn. red.) má nejenom kuriózní název, který evokuje nějaký obří, nejlépe točící se stroj, ale hlavně odtud pocházela moje maminka. Tatínek byl zase z nedaleké a ještě menší Zbyslavi. Také krásné české jméno. Často jsem do Mlýnského Struhadla jezdil na prázdniny k babičce a mám k němu pořád vztah.

Vědecké poznání mě od víry neodvádí, právě naopak. Utvrzuje mě ve víře, že proces stvoření neustále pokračuje.

profesor RNDr. Václav Hořejší, CSc.molekulární imunolog, mikrobiolog a biochemik

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