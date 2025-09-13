Kdo poprvé posunul ručičky a proč. Jak se z úsporného opatření stala tradice

Příští rok to bude 110 let, co se v českých zemích poprvé posunuly ručičky hodin. A i když nám to dnes připadá jako běžná součást jara a podzimu, historie střídání času je spletitější, než se může zdát. Jak se z myšlenky na úspory stal celosvětový zvyk a proč se ho dnes mnohé státy snaží zbavit?
Kostelník Stanislav Stöhr musí každý rok na konci března vystoupat do věže...

Myšlenka „šetření světla“ se poprvé objevila v tisku v roce 1784, a to v eseji od amerického diplomata a vynálezce Benjamina Franklina, který byl jedním ze zakladatelů Spojených států amerických. V Paříži si všiml, že lidé spí déle, než je nutné, a satiricky navrhl, aby se zavedla daň z okenic a lidé tak museli vstávat se sluncem. Nešlo tedy o nápad posunu hodin, ale spíše o vtipnou úvahu, jak motivovat občany, aby lépe využívali denní světlo.

Posouvat ručičky osmkrát do roka naštěstí neprošlo

Skutečný programový návrh pak přišel v roce 1907 od britského stavitele Williama Willetta. Ve své brožuře The Waste of Daylight (Plýtvání denním světlem) navrhl posunout hodiny o 80 minut ve čtyřech fázích během léta. Tedy každé nedělní ráno v dubnu by se ve 2 hodiny posunul standardní čas o dvacet minut vpřed a v každé ze čtyř nedělí v září vrátil zase o dvacet minut zpět. Jeho argument byl prostý: „Kdyby jedna z hodin slunečního svitu, která se ráno promarní, mohla být přidána na konec dne, získalo by se mnoho výhod…“

Willettův nápad se dlouho nedostal do praxe. Zlom nastal až s vypuknutím první světové války. Přesně od 30. dubna 1916 zavedlo letní čas Německo a Rakousko-Uhersko, včetně českých zemí, s cílem šetřit palivo pro válečnou výrobu. Úspory energie byly tehdy hlavním a jediným argumentem. Byl silný a logický, což vedlo k rychlému rozšíření letního času po celé Evropě.

Evropská pravidla a slepá ulička reformy

Po skončení válek se praxe střídání času na čas přerušila, ale ropné krize v 70. letech minulého století ji znovu oživily. Kvůli energetické úspoře se mnoho evropských zemí vrátilo k letnímu času, a tak vznikla potřeba tuto praxi sjednotit. Proto byla v roce 2000 přijata směrnice 2000/84/ES, která stanovila jednotné datum pro změnu času pro celou Evropskou unii: poslední neděle v březnu a poslední neděle v říjnu.

V posledních letech se však začaly objevovat pochybnosti o smysluplnosti změn času. Evropská komise proto v roce 2018 uspořádala veřejnou konzultaci, do které se zapojilo 4,6 milionu občanů, z nichž 84 % hlasovalo pro zrušení střídání času.

Reakce na sebe nenechala dlouho čekat. V roce 2019 Evropský parlament drtivou většinou podpořil návrh na ukončení povinného střídání času, přičemž cílem byl rok 2021. A zde se dostáváme do patové situace.

Návrh uvízl v Radě Evropské unie, kde se členské státy nedokázaly dohodnout, který čas (letní, nebo standardní „zimní“) by měl být ten trvalý. Některé země upřednostňují trvalý letní čas, zatímco jiné, zejména severské státy, trvalý standardní čas. Bez této dohody by mohlo dojít k nežádoucí fragmentaci časových pásem, což by ztížilo dopravu i obchod.

Změna času se blíží, zrušena měla být už před lety. Horší je letní čas

Český příběh posouvání ručiček

Historie střídání času v Československu a později v České republice je spjata s evropskými trendy, ale má i svá specifická období a legislativní základy.

Poprvé si obyvatelé českých zemí posunuli hodiny už v roce 1916. Tehdejší Rakousko-Uhersko zavedlo letní čas na základě německého vzoru, aby šetřilo uhlím pro válečnou výrobu. Tato praxe trvala až do konce první světové války.

Po krátkém přerušení se letní čas do Československa vrátil v období druhé světové války a poté i v poválečných letech, od roku 1945 do 1949. Teprve po delší pauze, v roce 1979, bylo střídání času opět trvale zavedeno. Tento krok byl přímou reakcí na celoevropský trend a ropnou krizi, která motivovala státy k hledání energetických úspor. Původně trval letní čas jen několik měsíců, ale v souladu s evropskými směrnicemi se postupně prodlužoval až do dnešní podoby od konce března do konce října.

Archaický zákon a jeho využití

Zákonným základem pro změny času v České republice je zákon č. 54/1946 Sb., který je dodnes platný. Tento zákon je archaický a obsahuje pouze jednu hlavní větu, která dává vládě pravomoc stanovit vládním nařízením začátek a konec letního času. V praxi to znamená, že vláda každých několik let vydává nové nařízení, které stanoví konkrétní termíny pro střídání času na následující roky. Například aktuální nařízení vlády č. 348/2021 Sb. platí pro roky 2022 až 2026.

Přes veškeré diskuse o zrušení střídání času, které probíhají na evropské úrovni, zůstává Česká republika vázána na režim Evropské unie. Návrh na zrušení střídání času sice schválil Evropský parlament, ale uvízl v Radě Evropské unie, kde se členské státy nedokázaly dohodnout na jednotném řešení. Dokud nedojde k celoevropské shodě, Česká republika nemůže střídání času zrušit samostatně, protože by to vedlo k nežádoucí fragmentaci časových pásem a komplikacím v mezinárodní dopravě a obchodu.

Co na střídání času říkají odborníci?

Energetická úspora, původní důvod zavedení letního času, je v moderní době nejednoznačná. Dle Evropské komise jsou celkové úspory energie minimální a závisí na geografické šířce. Naproti tomu dopady na zdraví a bezpečnost jsou prokázané a pro odborníky klíčové.

Americká akademie spánkové medicíny (AASM) i Evropská společnost pro výzkum spánku (ESRS) zastávají jasný postoj: optimální volbou pro zdraví a bezpečnost je trvalý standardní čas (zimní).

Lékařské studie ukazují, že posun času narušuje cirkadiánní rytmus, což je vnitřní biologický systém, který reguluje spánkové cykly. Tato změna může vést k vyššímu výskytu infarktů, dopravních nehod, zhoršení spánku, ale i psychických potíží.

V neděli začne platit letní čas. Změna opravdu škodí, čím a komu nejvíc?

Jak je to jinde ve světě?

Rusko, které v roce 2011 přešlo na trvalý letní čas, se vrátilo k trvalému standardnímu času v roce 2014, a to právě kvůli nespokojenosti veřejnosti a zdravotním problémům spojeným s tmavými zimními rány.

Jiné země, jako například Turecko v roce 2016 nebo většina Mexika v roce 2022, také střídání času zrušily, i když se každý z těchto států rozhodl pro jiný trvalý čas (Turecko pro letní, Mexiko pro „zimní“). Zrušení změn času v Mexiku například vedlo ke snížení dopravních nehod.

A jak to bude u nás dál?

O tom, zda bude střídání času v Evropě zrušeno, se stále jedná. Míč je momentálně na straně členských států v Radě, které se musí dohodnout na jednotném řešení. Než se tak stane, budeme si nadále každé jaro a podzim posouvat hodinky a posouvat se tak v dlouhé historii jednoho obyčejného, ale stále velmi diskutovaného zvyku.

Změna času 2025. Kdy končí letní čas a v kolik bude večer tma
