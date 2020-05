Uzdravení nemocní z Koreje byla chyba

Nejistot kolem nového koronaviru je stále hodně. Před několika týdny k nim přispěla i informace o pacientech, kteří po několika týdnech od propuštění z nemocnice znovu měli pozitivní test na přítomnost viru. Většina - nakonec zhruba 260 - takových případů pocházela z Jižní Koreje, objevily se i v jiných zemích.



Nabízela se různá vysvětlení. To nejméně příjemné by bylo, že virus se dokázal nějak schovat v těle infikovaných, aby se po nějaké době znovu „probudil k životu“ (protože viry nejsou obecně řečeno považovány za živé, používá se termín reaktivoval).





Nebylo jasné, jak by se to mohlo stát. Existují viry, u kterých se to dokážeme představit poměrně jednoduše. Příkladem může být HIV. Ten (a některé další viry) pronikne v napadané buňce přímo do jejího jádra. Svou genetickou informací přepíše z původní RNA formy do podoby DNA. Vystřihne si místo v genetické informaci hostitele, a „překlad“ na toto místo vloží. V buňce tak zůstává návod na výrobu viru pevně zapsaný, a v budoucnosti se pak může znovu spustit.



Ovšem virus SARS-CoV-2 mezi tento typ virů nepatří. Nemá vhodné nástroje, aby se do jádra buňky zapsal (či zcela přesně řečeno alespoň ne žádné, které bychom znali odjinud). Možné je samozřejmě vše, ale už při oznámení zprávy řada odborníků z celého světa poukazovala, že za zvláštní výsledek mohou mnohem spíše lidské technologie než virus samotný.



Podrobnější šetření korejských odborníků nakonec dospěl k názoru, že toto prvotní podezření bylo správné.