Proč by měl vůbec ještě někdo počítat něco zpaměti, říkáte si možná. Tento jednoduchý trik vám ale usnadní každodenní počty a navíc si díky němu připomenete, co to vlastně jsou procenta. Přitom funguje na naprosto jednoduchém principu, který by měl znát každý.

Pavel Kasík - Technet.cz , Profimedia.cz Autor: