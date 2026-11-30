Irského profesionálního boxera Leea Reevese poslal jeho soupeř Gary Cully v závěrečném desátém kole k zemi hned dvakrát. Podruhé už se Reeves nezvedl a z ringu putoval na nosítkách rovnou do sanitky. V dublinské nemocnici podstoupil urgentní operaci a lékaři ho uvedli do umělého spánku. Nemocnici nikdy neopustil a po třech měsících těžkému poranění mozku podlehl. Bylo mu 31 let.
Podobné tragédie nejsou výjimečné a mají společného jmenovatele v poškození mozku po silném nárazu. Takový úraz nehrozí jen v boxerském ringu. Člověk ho může utrpět i při pádu na kluzkém chodníku nebo při dopravní nehodě.