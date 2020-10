Stačí jen pár lidí a riziko nákazy vyletí. Matematika pandemie je zrádná

Ukázka sčítání pravděpodobnosti Epidemie je komplikovaný příklad. Uvažujme na chvíli šestistranné hrací kostky. Na nich bude sčítání pravděpodobností o trochu zjevnější.

Jaká je šance, že na jedné kostce hodíte šestku?

Tady je odpověď jednoduchá. Na kostce padne jedna ze šesti variant: 1, 2, 3, 4, 5, 6. A všechny mají – u férové kostky – stejnou šanci. Tedy pravděpodobnost šestky je jedna šestina (1/6, tedy po zaokrouhlení přibližně 16,7 %). Jaká je šance, že na dvou kostkách padne alespoň jedna šestka?

Napřed se podívejme na cestu, která k výsledku určitě nevede: nemůžeme sečíst obě pravděpodobnosti. Nemůžeme sečíst 1/6 + 1/6 = 2/6. Proč ne? Stačí se podívat, že by to vedlo k absurdnímu výsledku: pro šest kostek by přece vycházela šance šest šestin, tedy 100 %. Přitom je jasné, že při hodu šesti kostkami nemusí padnout ani jedna šestka.

Podívejme se místo toho, jaké všechny varianty nám mohou na dvou kostkách padnout: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 66. To je celkem 36 variant (6 × 6). Z nich přesně 11 vyhovuje hledané podmínce „alespoň jedna šestka“: 16, 26, 36, 46, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 66.

Tedy odpověď na naši otázku je 11/36 = 30,6 %.

Mohli bychom k výsledku dospět nějak jednodušeji? Ano – tady se dostaneme k našemu sčítání pravděpodobností. Mohli bychom vynásobit pravděpodobnosti, že nenastala hledaná situace.

Jaká je šance, že na jedné kostce nepadla šestka? Pochopitelně 5/6 (pět šestin). Šance, že na dvou kostkách nepadla šestka, je 5/6 × 5/6, což je 25/36.

Teď víme, jaká je šance, že na dvou kostkách padla alespoň jedna šestka: je to přesný opak 25/36, tedy zbytek do jedničky (do 100 %). A to je oněch 11/36, ke kterým jsme došli předtím.

Výhoda je, že při násobení negativní pravděpodobnosti (pravděpodobnosti, že k danému jevu nedošlo) se dostaneme k jednoduchému obecnému řešení. Jaká je šance, že když hodím X kostek, bude alespoň na jedné šestka?

Právě když hledáme obecné řešení, hodí se nám násobení těch „zbytků“ pravděpodobností. Každá další kostka sníží šanci, že nepadla šestka, o jednu šestinu. Tedy pro každou další kostku musíme vynásobit pravděpodobnost, že nepadla šestka, zlomkem 5/6.

Řešením naší obecné hádanky je tedy 1 - (5/6)×(5/6)×(5/6)×(5/6)...×(5/6) pro každou x-tou kostku, tedy obecně 1 - (5/6)^x.

Pro tři kostky je šance alespoň jedné šestky 42 %. Pro šest kostek je to 77 %. Pro deset kostek 84 %. Pro dvacet kostek 97 % atd. Každá další kostka „ukrajuje" šestinový kousek z pravděpodobnosti. Nikdy ale s konečným počtem kostek nedojde ke zmenšení pravděpodobnosti na nulu (vždy je šance, že nepadne ani jedna šestka, jen je to stále méně pravděpodobné).