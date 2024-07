Další zpoždění a miliardy. Kdy se dočkáme jaderné fúze v ITERu?

Letos to bude již 17 let, co začala stavba experimentálního reaktoru. Od té doby se již několikrát odložil termín, kdy mělo dojít k jeho spuštění. Ředitel tohoto mezinárodního projektu Pietro Barabaschi nyní informoval o jeho dalším zpoždění. Nový harmonogram počítá se startem ITERu v roce 2033 a k tomu se navýší náklady o pět miliard eur (téměř 126 miliard Kč). Časopis Science k tomu dodává, že energie z fúze bude dodávána až v roce 2039, a to pouze v krátkých dávkách, aby se vyhovělo bezpečnostním obavám jaderného dozoru ve Francii, kde se ITER staví.

Zvýšení rozpočtu musí ještě schválit správní rada projektu, která už souhlasila s revidovaným harmonogramem, uvedla agentura AFP. Nový reaktor by měl otevřít cestu k využití jaderné fúze v energetice. Tento typ fúzního reaktoru obsahuje plazma neboli vysoce ionizované plyny ve tvaru věnečku, který je udržován pomocí prstenců elektromagnetů v silném magnetickém poli. Plyny se zahřívají na zhruba desetkrát vyšší teplotu, než je v centru Slunce.

Schéma tokamaku. Hlavními částmi tokamaku je prstencová vakuová komora umístěná jako sekundární závit transformátoru a cívky magnetického pole. Transformátorem indukovaný elektrický proud v plazmatu vytváří spolu s magnetickými cívkami magnetické pole bránící kontaktu plazmatu se stěnou nádoby a současně plazma ohřívá.

Podle některých vědců ovšem může být ITER v době spuštění zastaralý. Již nyní se v jaderné fúzi angažuje řada soukromých společností, které mají časově ambicióznější plány. A objevují se i další úspěchy, v nichž technologie tokamaku nehraje roli.

Stavba Mezinárodního termonukleárního experimentálního reaktoru (ITER) se odehrává na jihu Francie. Projekt má sedm členů, kterými jsou Evropská unie, Spojené státy, Rusko, Indie, Čína, Japonsko a Jižní Korea. Výstavba zařízení zaznamenala významné problémy v roce 2022, což se promítlo do harmonogramu i do nákladů.

„Máme sice zpoždění, ale věříme, že děláme, co je dobré, abychom dosáhli konečného cíle,“ uvedl Barabaschi. Podle nového harmonogramu by ITER měl dosáhnout prvních výsledků, což je výroba plazmatu, v roce 2033. Původně se počítalo s rokem 2025. Zpoždění má podle Barabaschiho na svědomí několik vlivů, jako jsou výrobní závady, pandemie covid-19 a obecně složitost stavby prvního takového zařízení svého druhu.

Náklady na projekt se podle Barabaschiho zvýší o pět miliard eur, celkové náklady se odhadují na 20 až 40 miliard eur (504 miliard až 1,1 bilionu Kč). Barabaschi novinářům řekl, že náklady je těžké přesně vyčíslit, protože členské země projektu často přímo dodávají své komponenty a služby.

ITER je součástí snah využít pro výrobu elektrické energie jadernou fúzi. Barabaschi dnes ale varoval, že by státy neměly počítat s jadernou fúzí pro řešení klimatických problémů. „Je nutné najít alternativní zdroje (energie), a v jistý moment fúze sehraje důležitou roli,“ uvedl Barabaschi. Podle některých odhadů se nepodaří využít jadernou fúzi v energetice před rokem 2050.