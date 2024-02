Už jen krůček. A máme v rukou téměř neomezený zdroj energie, říká fyzik

Co to je jaderná fúze? Dá se to vysvětlit tak, aby to pochopil i laik?

Jaderná fúze je přirozeným zdrojem energie celého vesmíru, probíhá ve všech hvězdách včetně Slunce. Jadernou fúzí vznikají z lehkých atomů těžší chemické prvky, přitom se uvolňuje velké množství energie. Je to vlastně opačný proces, než jakým získáváme energii z jádra v současných jaderných elektrárnách. V nich štěpíme uran a z toho získáváme energii. Při fúzní reakci, která je v mnoha ohledech mnohem výhodnější, musíme přinutit jádra atomů, aby se sloučila. A v tom je právě problém.

My se vlastně snažíme vytvořit něco jako spoutané pozemské Slunce. Kromě samotného komerčního fúzního reaktoru, který pravděpodobně významně ovlivní naši společnost v druhé polovině 21. století, už samotný výzkum jaderné fúze má na lidstvo podobný dopad jako výzkum kosmický.