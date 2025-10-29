Hurikán a tajfun označují to samé. Přesto se nikdy nepotkají

  16:14
Severní Karibik se potýká s hurikánem Melissa, který je jedním z nejsilnějších v historii. Jak tento nebezpečný jev vzniká, čím se liší od tajfunu a cyklonu a nakolik je Česko v době klimatických změn před podobnými katastrofami v bezpečí?

Hurikán, tajfun i cyklon mají stejný původ. Jejich příčinou je tropická cyklona, tedy oblast nízkého tlaku vzduchu, která, jak už název napovídá, vzniká na rovníku nebo v jeho blízkosti. Rozdíl je v tom, co se s cyklonou stane dál.

Severním Karibikem směrem k Jamajce postupuje hurikán nejsilnější páté kategorie Melissa. (28. října 2025)
Řádění hurikánu Helene v Severní Karolíně (27. září 2024)
Hurikán Milton prochází v blízkosti kubánského pobřeží. (10. října 2024)
Zničené domy v Bat Cave v Severní Karolíně po záplavách způsobených hurikánem Helene (8. října 2024)
Hurikán Melissa, který se řítí Severním Karibikem. (28. října 2025)
Vznik tropických cyklon je přirozený jev. Dochází k němu tam, kde teplota oceánu u hladiny dosahuje 26 stupňů Celsia nebo více. K rovníku přichází od jihu i od severu studenější vzduch, otepluje se, stoupá, a protože navíc obsahuje množství vody, způsobuje silné bouře, které trvají i několik dnů.

Létaly střechy, padaly stromy. Hurikán Melissa po Jamajce dorazil na Kubu

Cyklon a cyklona

  • Oba termíny pocházejí z anglického cyclone, což bylo původně označení pro všechny rotující větrné bouře.
  • Slovo má původ v řeckém názvu pro kruh nebo kruhový pohybκύκλος.
  • V češtině se pojmy cyklon a cyklona postupně diferencovaly. Zatímco cyklona znamená prostě tlakovou níži, cyklon je název pro rozvinutou tropickou cyklonu, v níž rychlost větru přesahuje 33 m/s (119 km/h).
  • Dříve se jako cyklon označovaly bouře bez ohledu na výskyt, později bylo v souladu s mezinárodním územ přijato zúžení významu jen na jevy s původem v Indickém oceánu a jižním Pacifiku.

Jakmile se taková cyklona dostane za pátou rovnoběžku severní či jižní šířky, uplatňuje je na ní Coriolisova síla – čili setrvačnost, která díky rotaci Země způsobí, že na sever od rovníku se tlaková níže otáčí doleva, na jih doprava. „Zatáčka“ může pokračovat do uzavřené kružnice a celý systém pak začne rotovat. V jeho středu klesá tlak a cyklona nabývá na rychlosti. „Když maximální rychlost větru v systému dosáhne alespoň 63 km/h, hovoříme o tropické bouři. V tomto okamžiku je bouři obvykle přiděleno jméno podle předem schváleného seznamu,“ uvádí meteorolog David Rýva.

Z tropické cyklony je pak tropická bouře. A pokud rychlost větru stále roste, přichází další milník: 119 km/h. Od této rychlosti proudícího vzduchu mluvíme o hurikánu, tajfunu nebo cyklonu. Jaké z těchto pojmenování vybrat, závisí na tom, kde se bouře nachází.

  • Hurikány, jako je i ten současný v Karibiku, vznikají nad Atlantským oceánem a severovýchodním Tichým oceánem.
  • Tajfuny se formují v severozápadním Pacifiku a jsou postrachem Filipín, kam pravidelně přinášejí největší zkázu.
  • Cyklony mají původ v jižním Tichém oceánu a v Indickém oceánu.

Zničené domy v Severní Karolíně po záplavách po hurikánu Helene (8. října 2024)

Hurikán Milton prochází v blízkosti kubánského pobřeží. (10. října 2024)

Pláž v Šen-čenu v jižní čínské provincii Kuang-tung před tajfunem Ragasa. (24 září 2025)

Pár na skútru uprostřed prachu a silného větru před příchodem cyklonu Bipardžoj v Indii. (15. června 2023)

Různé názvy, stejně ničivé důsledky

Ať už je bouře s rychlostí proudění nad 119 km/h nazvána jakkoli, průběh a následky bývají obdobné. A stejná je také klasifikace podle síly větru. Dělí se na pět stupňů, přičemž pátý je nejhorší. Rychlost při něm přesahuje 252 km/h. Šestý stupeň neexistuje – ne proto, že by síla větru nemohla být ještě větší, ale proto, že škody jsou tak katastrofální, že další zvýšení stupně by nemělo pro předpovědi a varování obyvatel žádný smysl.

Hurikán Patricia se změnil na tropickou bouři. Mexiku hrozí záplavy

Jak připomíná Rýva, hurikán Patricia, který 20. až 24. října 2015 devastoval západní pobřeží Mexika, daleko přesáhl hranici, od níž začíná pátý stupeň. „Bezesporu šlo o jednu z nejsilnějších tropických cyklon za celou dobu pozorování. Rychlost větru dosáhla nad oceánem podle oficiálních měření amerického Národního centra pro hurikány v minutovém průměru až 325 km/h a v nárazech údajně až přes 400 km/h.“

11. září 2017

Vzhledem k místu původu a trasám, kudy a kam se šíří, se mezi sebou hurikány, tajfuny a cyklony liší často i obdobím roku, kdy udeří. Hurikány vznikají od června do listopadu a vrchol sezony mají v září. Tajfuny jsou záležitostí celého roku, nejvíce ale hrozí od července do října. Cyklony mají dvě období: od dubna do června a druhé od září do prosince.

Jak je vidět, konec léta a podzim patří mezi období s nejčastějším výskytem těchto meteorologických jevů.

Hrozí hurikány v Česku?

I když hurikány mají původ v okolí rovníku, neznamená to, že by nedokázaly proniknout do blízkosti Evropy. Stalo se to například v roce 2005, kdy do Španělska dorazil hurikán Vince. Nutno dodat, že sílu hurikánu měl u Kanárských ostrovů a ke španělské pevnině dorazil už jako tropická deprese (bouře s rychlostí proudění vzduchu do 17 m/s) a přinesl nebývalé srážky.

Zvláštní „vír“ putuje středními Čechami směrem k severovýchodu země. „Atmosféra je plná vorticity, vírů různých rozměrů (od tornád až po hurikány) a intenzit,“ uvedli meteorologové na sociální síti Facebook. (26. června 2025)

Hurikánům mohou být v Evropě podobné tzv. medikány, cyklonální bouře vznikající nad Středozemním mořem na podzim či v zimě. I když jsou výrazně menší než „pravé“ hurikány s původem u rovníku, proudění v nich může dosahovat podobných rychlostí.

11. března 2025

V Česku se ale s takovými jevy nesetkáme. „Občas nás zasáhnou zimní větrné bouře spojené s mimotropickými cyklonami, které se však v plné síle projevují spíše v přímořských oblastech západní Evropy,“ uvádí Rýva.

Nezvyklý hurikán Janos zpustošil část Řecka. Má prozatím dvě oběti

Obyvatelé české kotliny se spíše mohou setkat se vzdušnými víry značně menšího rozsahu – s tornády. Ani jejich síla nemusí být zanedbatelná, jak ukázal rok 2021, kdy se tornádo prohnalo Moravou.

Dalším „vzdáleným bratrancem“ hurikánu v Česku je jev zvaný derecho, silná vichřice, při které ale vzduch proudí jedním směrem. „Jde o rozsáhlou větrnou bouři, která vzniká, když se několik bouřek spojí do jedné rychle postupující linie. Jako by si podaly ruce, běžely vedle sebe a hodně z nich fičelo,“ popisuje Miloslav Staněk z Ústavu fyziky atmosféry AV ČR.

V Česku byl poslední takový zaznamenaný jev v létě 2023. Rozlišit derecho od náhodného shluku bouřek lze až zpětně, kdy odborníci vyhodnotí získaná data. Zpětně tak označení derecho získal například jev, který postihl v roce 2007 zejména Šumavu a který si lidé pamatují spíše pod názvem orkán Kyrill.

