Mají problém s váhou. Jenže zcela opačný než miliarda obézních obyvatel naší planety. Chtěli by přibrat, ale nejde jim to. Stydí se za vychrtlou postavu. Cpou se vysokokalorickými jídly, ale vyšší tělesnou hmotnost si neudrží. Jakmile se vrátí ke svému obvyklému jídelníčku, rychle zase zhubnou. Extrémně štíhlá postava může člověka trápit stejně intenzivně jako kila navíc.
I lidé s BMI mezi 20 a 22,4 měli o 27 % vyšší riziko předčasného úmrtí než jejich protějšky s BMI od 22,5 do 24,9. Na druhé straně nadváha s sebou vždycky nenesla větší riziko předčasného skonu.