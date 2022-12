Astronauti přežijí radiaci s umělým chromozomem, plánuje český geofyzik z NASA

Byl jste ve škole jedničkář?

Ne. Pamatuju si, že při matematice na základní škole si vždycky všichni stoupli a násobilo se. Kdo odpověděl správně, mohl si sednout. Já vždycky stál dlouho a divil se, jak je možné, že to ostatní umí tak rychle. Učení mi šlo pomaleji i později na matfyzu (Matematicko-fyzikální fakulta UK – pozn. red.). Někteří studenti prolistovali skripta a hned věděli. Já se tím prokousával pomaličku, ale moje výhoda byla, že jsem to pak věděl už natrvalo, zatímco ostatní to za týden zapomněli.

Když má někdo Alzheimerovu chorobu a udělá si test paměti, s naší helmou bude mít lepší výsledky. Günther Kletetschka