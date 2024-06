Může to být tikající bomba, říká česká vědkyně o metanu ukrytém v ledovcích

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Co se dělo ve vnitrozemských vodách před tisíci lety? To se skrze analýzu sedimentů na dně jezer snaží zjistit hydrobioložka Marie Bulínová. Nyní takto zkoumá arktická jezera na Špicberkách. V Grónsku měsíc zkoumala, kolik metanu se uvolňuje z tajících ledovců. „Kolikrát jsem se probudila s tím, že venku prší, ale to jenom komáři atakovali stan,“ vzpomíná.