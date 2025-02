Velitel pražského gestapa dožil jako boháč s pamětní deskou, zjistili historici

„V roce 2010 zemřel ve svém rodišti, v malebném porýnském městě Neustadt an der Weinstrasse, Karl Weintz. Jako ctihodný občan a mecenáš se dočkal obsáhlého nekrologu v tiskovině místního historického spolku. Do textu, který jeho život náležitě oslavil, se ovšem nedostalo mnoho důležitého. Weintz byl ve 30. a 40. letech minulého století přesvědčeným nacistou a zejména příslušníkem obávané tajné státní policie. V jejích řadách se podílel na okupaci řady zemí, české země nevyjímaje. Jeho patnáctileté členství v NSDAP a necelých osm let u gestapa bylo po válce zapomenuto a on nebyl nikdy postaven před soud. Pověstné boží mlýny mlely v jeho případě zcela naprázdno. Weintz zemřel ve věku sto jedna let jako pravděpodobně poslední z příslušníků velitelského sboru gestapa působícího v Protektorátu Čechy a Morava.“