Co by měl trojrozměrný čas řešit?
Šlo mi o propojení mezi kvantovou fyzikou a obecnou teorií relativity. Každý z těchto přístupů popisuje čas jinak. V relativitě se chová jako dimenze. Když člověk přejde ke kvantové teorii, tak se tenhle koncept úplně rozplyne. Čas je jen parametr, který v podstatě nemá velký smysl. Kvůli téhle neslučitelnosti mě napadl myšlenkový experiment. Říkal jsem si, že by se na čas dalo dívat i jinak.
Pokud by měl víc rozměrů, problém nesouladu mezi kvantovou fyzikou a teorií relativity by to mohlo vymazat. Zkusil jsem proto takový přístup navrhnout. Samozřejmě to není můj obor. Jsem geofyzik. Vystudoval jsem ale matematicko-fyzikální fakultu. Chodil jsem proto i na matematickou fyziku. Byl to návrat do studentských let.
Idea vznikla už v roce 2004, když jsem pracoval pro NASA. Zajímal jsem se tehdy o asteroid Eros, který v roce 2001 navštívila sonda NEAR Shoemaker.