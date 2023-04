Typický Čech není, jsme směsicí různých populací, říká genetik Pačes

Máte v laboratoři sekvenátor, tedy jakousi čtečku genetické informace. Tenhle zázrak vědy v krabici o velikosti kopírky znamená obrovský pokrok. Je fascinující, jak jde věda v posledních letech nesmírně dopředu!

Ano, hlavně to, jakým tryskem se to všechno vyvíjí. Vždyť jen rychlost, jakou dokážeme číst DNA, se pořád zvyšuje. To, co jsme ještě nedávno považovali za nepředstavitelné, je dnes běžné. Když jsem sekvenoval svůj první organismus, dělal jsem to několik let. Dnes je to záležitost hodiny, pokud se bavíme o bakteriích. V laboratoři třeba máme přístroj za šest milionů korun, který po čtyřech letech musíme vyhodit, protože už je tak zastaralý, že nemá cenu ho používat. Zase se to posunulo někam úplně jinam. A to všechno samozřejmě přináší i nároky na zpracování dat. Počítače se sice taky rychle zlepšují a kapacita na harddiscích se zvětšuje, ale data, která vygenerujeme, rostou mnohonásobně rychleji.

Zdá se, že velká část veřejnosti, a hlavně politici nepochopili, že covid je varováním, které nám příroda dává.