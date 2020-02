Balí mě? Vědci ukázali, že především muži mají problém poznat flirt

Směje se vašemu vtipu, až málem spadne ze židle. Ptá se, co plánujete na léto. Máte pocit, že čtete jasné laškovné podtóny. Je to očividné, říkáte si. A přitom váš protějšek ani nenapadne, že by z vaší strany mohlo jít o flirt.

A samozřejmě i naopak. Naznačujete, jak můžete, usmíváte se a prokládáte konverzaci náznaky, které jsou podle vás jasnější než osvětlená ranvej. Přesto je druhá strana naprosto imunní a „jednoznačné“ signály nevnímá.

Muži jsou optimističtější, ženy realističtější

Dotazník lásky Zkuste 36 otázek pro intimní sezení Vytiskněte si přeložený dotazník sestavený vědci pro laboratorní pokusy. Určen je pro bližší poznání partnera i úplně cizího člověka.

36 otázek pro navození vzájemné důvěry a blízkosti vychází ze studie Arthura Arona (PDF)

Pokud máte podobné zkušenosti, třeba vás uklidní, že v tom nejste sami. Naopak, jedná se o častý fenomén, který byl dokonce předmětem řady vědeckých studií. Ostatně vědci jsou také lidé a studium partnerských vztahů patří k oblíbeným předmětům výzkumu.



Slavná studie z roku 2003 (PDF) zjišťovala, jak často se mladým lidem stává, že se stanou obětí komunikačního nedorozumění v oblasti záměru navázat romantický vztah.

Nešlo o laboratorní pokusy, ale o dotazníkový výzkum, ve kterém mladí lidé (114 heterosexuálních mužů a 102 heterosexuálních žen) vzpomínali na svůj poslední rok, především na tu část, která se týkala romantického života. Z našeho pohledu klíčové otázky zněly:

Stalo se vám, že bylo vaše chování špatně vyloženo osobou opačného pohlaví?



Stalo se vám, že jste po někom „vyjeli“, protože jste si špatně vyložili jejich komunikaci jako projev romantického zájmu?

Byli jste někdy v situaci, kdy se vám člověk opačného pohlaví líbil, ale on/ona si váš zájem vyložili jen jako snahu být přátelský/přátelská?

Rozdíly mezi pohlavími byly statisticky významné. Většina žen se setkala s tím, že jejich komunikaci si muži vyložili jako flirtování, přestože tak nebyla zamýšlena. Jen asi polovina žen se setkala s tím, že jejich snahy o flirtování byly vnímány jen jako přátelská konverzace.

Ženy daleko častěji zažily situaci, kdy si někdo jejich přátelskou konverzaci vyložil jako flirtování...

V počtu takových „komunikačních faux pas“ byl rozdíl ještě patrnější. Muži se setkali za rok průměrně se sotva dvěma případy, kdy jejich přátelskou konverzaci žena vnímala jako flirt. Ženy se s takovým chováním setkaly asi o padesát procent častěji: muž si jejich přátelskost vyložil jako flirt. A naopak se ženám méně často stávalo, že by muži přehlédli jejich pokus o flirt.



Hlášený počet flirtovacích nedorozumnění za poslední rok

Z výzkumu vyplývá, že muži mají tendenci vnímat komunikaci s ženami zkresleně a jsou příliš „optimističtí“ v tom, kdy s nimi žena flirtuje. Vědci navrhli několik důvodů, proč by to tak mohlo být: muži mají obecně tendenci více sexualizovat – může se jednat o rozdílné role mužů a žen ve společnosti nebo evoluční teorii snižování chybovosti (Error management theory). Podle té je z pohledu mužů „výhodnější“ předpokládat za vším sexuální podtext, protože to minimalizuje počet zmeškaných příležitostí. Podobných výsledků dosáhla i replikační studie v Norsku v roce 2014, což mírně zvyšuje šanci, že jde o univerzálnější, nikoli kulturně podmíněný fenomén.



Muži vidí sexuální podtext tam, kde ženy přátelskost

Není to až tak překvapivý výsledek. Už od osmdesátých let řada studií ukazuje, že muži častěji považují za sexuální podtext to, co ženy považují za běžnou přátelskou konverzaci. V laboratorním experimentu z roku 1982 spolu 144 studentů konverzovalo. Vždy spolu pět minut mluvil muž a žena, zatímco jiný muž a žena je sledovali přes jednosměrné zrcadlo. Následně měli studenti ohodnotit, kdo koho „balil“, tedy kdo vkládal do konverzace intimnější podtext, kdo se komu líbil atd. „Výsledky ukázaly, že muži častěji vnímají v komunikaci sexuální podtext a také spíš hodnotí ostatní v sexuálním kontextu,“ uvedla ve shrnutí Antonia Abbeyová. „Muži častěji vnímají přátelské chování žen jako svádění. Je to však zřejmě jen jeden z projevů vyšší inklinace mužů k sexualizaci.“



Flirtování vnímají muži často jinak, než ženy

Podobně dopadla i replikační a rozšiřující studie z roku 1989, která kromě studentů zapojila do experimentů i profesory a vedoucí (manažery). Také tentokrát byly ve všech scénářích muži ti, kdo častěji viděli sexuální podtext tam, kde podle žen žádný nebyl. „Může to pomoci vysvětlit některé lehčí formy sexuálního obtěžování,“ spekulují vědci. „Je třeba brát toto odlišné vnímání v potaz při studiu toho, jak a proč dochází k sexuálnímu obtěžování.“

Nejasná komunikace jako součást rituálu

Není úplně jasné, proč je komunikace v oblasti romantických vztahů pro lidi obecně tak obtížná. Může to souviset s rituály, kterými je romantické seznamování provázeno a lemováno. Přitom by stačilo, aby byli muži i ženy vždy zcela upřímní a otevření v tom, co chtějí. Jenže tak to obvykle nefunguje.



„Když se cizí lidé opačného pohlaví poprvé setkají, jedná se o obtížnou a vysoce rizikovou situaci,“ vysvětluje antropolog Karl Grammer. „Ani jeden totiž nezná úmysly toho druhého.“ Proto muži i ženy komunikují nejprve skrze náznaky, a ty mohou být vnímány různě. Třeba smích může být signálem romantického zájmu, ale také známkou averze a snahy vyrovnat se s nepohodlnou komunikační situací.

Návod na úspěšné flirtování v tomto článku nehledejte.

Pokud jste doufali, že v tomto článku najdete radu na to, jak rozpoznat flirtování od kamarádské konverzace, budete zklamáni. Receptů je internet sice plný – a dokonce slibují, že jsou podloženy vědeckými studiemi –, ale téma vztahů je zkrátka moc komplikované na jednoduché rady.



Atraktivita flirtu je ostatně možná paradoxně založena právě na oné nejistotě. Podle sémiotika Timothy Perpera, který studoval historii flirtování, by se dala neurčitost v seznamování vnímat jako zdržování; jako neefektivita komunikace, kterou je potřeba odstranit. Ale podle něj je to naopak přímo klíčová vlastnost. „V této nejistotě, která k flirtování patří, je i příslib: pojď, zkus to a uvidíš.“ Právě tím, že je člověk ochoten vydat se do situace, kdy nezná předem výsledek, dostává vzájemné seznamování náboj a význam.