Proč v horách kvetou růžově? Biolog o vlivu genů na rostliny i omylech přírody

Jak byste úplnému laikovi vysvětlil pojem polyploidie, tedy zdvojení genomu? A proč vás vlastně zajímá? Má tohle něco společného, byť třeba vzdáleně, s GMO, tedy genetickými modifikacemi?

Polyploidie je, lidově řečeno, jedna obrovská mutace. Při genetických modifikacích dochází k mutaci jednotlivých „písmenek“ DNA v genech. Příroda dokáže zdvojit celou genetickou informaci, která se v rostlinné buňce nachází, a my pak zkoumáme její možné důsledky pro rostliny, například na jejich vlastnosti, výnosy a podobně. To je taky důvod, proč je o toto téma obrovský zájem v zemědělství. Když to tedy shrnu, zdvojení genomu je vlastně taková supermutace, jež zdvojí veškerou genetickou informaci, kterou tato rostlina přirozeně obsahovala. Proces vzniku zdvojení genomu patří k nejzajímavějším, ale i stále málo prozkoumaným dějům, k nimž přirozeně dochází.

Jsme takoví lovci genů, kteří využívají přírodní pokusy, aby zjistili, které z genů konkrétně pomáhají rostlinám k adaptaci.