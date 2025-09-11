Na konto dopravy padá asi pětina emisí oxidu uhličitého. Pokud bychom převedli na elektřinu polovinu lehkých užitkových vozidel, přineslo by to snížení emisí tohoto skleníkového plynu o 1,5 miliardy tun, což odpovídá ročním emisím CO2 Ruska. Zlepšila by se kvalita ovzduší a ubylo by respiračních onemocnění.
Uvádějí, že k plánovanému omezení emisí bude nutné, aby elektromobily nahradily nejméně 10 milionů vozidel se spalovacími motory. Kapacity produkce nerostných surovin však vystačí na výrobu pouhé poloviny tohoto počtu.