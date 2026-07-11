El Niño je klimatickým jevem, který se rozvíjí velmi pozvolna. Představuje náhlé oteplení, během něhož se změní proudění větrů i rozliv teplé vody v Pacifiku. Trvá většinou mezi devíti a dvanácti měsíci.
Dopady, tedy vliv na počasí takřka po celém světě, jsou však citelné ještě dlouhou dobu po odeznění jevu a návratu do Neutrální fáze. Například extrémní teploty kulminují až několik měsíců po jeho konci.
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El Niño: jak teplá fáze ENSO vzniká v Pacifiku a proč mění počasí ve světě
Pro stanovení, zda skutečně nadchází fáze El Niño, slouží sledování teploty vod Pacifiku podél rovníku. Z dat v nejdůležitější zóně, označené Oblast Niño 3.4, následně vědci z amerického Národního úřadu pro oceán a atmosféru (NOAA – National Oceanic and Atmospheric Administration) vypočítávají takzvaný Oceánský index Niño.
Potvrzením začátku El Niña je okamžik, kdy průměrné teploty za několik předešlých měsíců překročí třicetiletý průměr, a to nejméně o půl stupně Celsia. Od nich pak vědci dokážou přibližně odvodit nástup, sílu, ale i délku trvání celého jevu. Pokud však anomálie pozorují kratší dobu, jsou považované jen za výkyv Normální fáze.
Jak často se El Niño vrací
El Niño je jen jednou z částí komplexního cyklu El Niño – Jižní oscilace (ENSO), s čímž souvisí jeho opakování. Příchod jevu, přinášejícího extrémní počasí nejen v zemích na pobřeží Tichého oceánu, ale takřka na celém světě, je nicméně obtížné předpovědět.
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Vědci NOAA jej dokážou určit jen několik měsíců předem díky sběru dat. Spolehnout se nemohou například na periodičnost – vrací se nepravidelně. K jevu nad rovníkovou část Pacifiku dochází jednou za dva roky až sedm let. V průměru tak nastává zhruba po třech až čtyřech letech.
Kromě El Niña se ENSO dělí ještě na dvě další fáze:
- Neutrální fáze – běžný stav a stabilní počasí na obou stranách Pacifiku. Fáze je v podstatě přechodem mezi oběma zbývajícími fázemi.
- La Niña (chladná fáze) – extrémní zesílení Neutrální fáze a silné ochlazení vod Pacifiku. Výsledkem jsou extrémně silné deště v Asii a Austrálii a sucho v Jižní Americe.
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K oběhu cyklu nicméně nemusí dojít vždy, vzájemně provázané jevy mohou mít i jiný než „obvyklý“ průběh. Samo horké El Niño totiž nejčastěji ústí ve dva scénáře:
- Návrat do Neutrální fáze – El Niño ztratí sílu a ENSO se vrátí do běžného stavu. Jde o nejčastější výsledek.
- Okamžitý přechod do La Niña – klima setrvačností „proskočí“ Neutrální fázi rovnou do té chladné. Nejčastěji k tomu dochází po velmi silném El Niñu.
K přechodu do chladné fáze La Niña navíc vůbec dojít nemusí. Oceán může po konci El Niña „spadnout“ zpět do Neutrální fáze a cyklus ENSO po nějaké době může opět pokračovat fází El Niño.
El Niño odchází, dopady zůstávají
Celá teplá fáze ENSO zpravidla trvá devět až dvanáct měsíců. O konci El Niña lze opět mluvit teprve v momentě, kdy vědci z NOAA na čidlech v zóně 3.4 po několik měsíců měří průměrné teploty maximálně půl stupně Celsia nad třicetiletým průměrem.
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Meteorologové oficiálně potvrdili nástup El Niňa. Ovlivní počasí na celém světě
Ve zkratce lze říci, že během El Niña se teplé vody Tichého oceánu namísto průběžného posunu podél rovníku západním směrem rozlijí zpět k pobřeží Peru a Ekvádoru. Výsledkem jsou extrémní podmínky na obou stranách – v Jižní Americe silné srážky vedoucí k povodním, v Asii a Austrálii pak drastická vedra a sucha.
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Dopady jevu jsou však rozložené na delší časové období a dotýkají se takřka celého světa. V dlouhodobém hledisku může El Niño například zvýšit teplotu planety.
Co se děje během El Niña a po něm?
Průběh samotného jevu – jehož součástí jsou přesuny nezměrných vod Pacifiku či vzdušných proudů – stejně jako jeho následků potřebují čas. Je poměrně pevně provázán s kalendářními měsíci, díky čemuž lze vytvořit hrubou časovou osu celého procesu a dopadů. Každé El Niño je nicméně jedinečné.
|Období
|Projevy
|Jaro
|Slábnutí pasátů, rozliv teplé vody od pobřeží Asie k Jižní Americe.
|Léto
|Citelné oteplování moře (růst oceánského indexu), začátek nezvyklého sucha v Austrálii a Asii.
|Podzim
|Teploty oceánu dále rostou a teplý vzduch stoupá nad jeho středem (namísto pobřeží Austrálie a Asie) – začíná ovlivňovat atmosférické tryskové proudění a šířit se po celé planetě. Důsledky jsou už znát v Africe.
|Zima
|Dosažení maximálních teplot oceánu (okolo Vánoc). Prudké deště a záplavy v Jižní Americe, jev začíná ovlivňovat počasí v Severní Americe (nezvyklé chladno na jihu a naopak netypické teplo na severu). Zdražování určitých komodit (káva, kakao, rýže) vlivem neúrody.
|Další jaro
|Utichání El Niña a návrat do Neutrální fáze (či přerod v La Niñu). První znatelné dopady v Evropě.
|Další léto
|Rozliv tepla vyzářeného předešlý rok z Pacifiku způsobuje růst teplot po celém světě.
|Další podzim
|Extrémně silná sezona hurikánů v Karibiku a východním pobřeží USA.
|Delší období
|Přesuny horké vody působí úhyny korálů, v dlouhodobém horizontu také zvyšují ceny řady komodit, které jsou patrné i řadu měsíců po konci teplé fáze.
Dopady lze tedy vysledovat i dlouhé měsíce po skončení samotného El Niña.
Typický dopad El Niña na počasí v Severní Americe během zimy. Teplý vzduch z Pacifiku ovlivňuje tryskové proudění, což způsobí chlad a vlhko na jihu a naopak teplo na severu. | foto: NOAA
„Zpoždění“ je způsobené tím, že teplo naakumulované a později vyzářené Tichým oceánem do atmosféry se nad celou planetu rozšíří postupně. I proto například letošní teploty v Evropě ještě nebudou ovlivněné letošním El Niñem, jehož nástup potvrdila NOAA už téměř před měsícem.
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Jak vyplývá z přehledu, pokud tedy před sebou máme další rekordně teplý rok s dalšími extrémy, nepůjde o důsledky El Niña. Ty se plně projeví až na jaře a v létě 2027. To letošní má být dle předpovědí vědců jedním z nejsilnějších v historii měření.
Globální oteplování a El Niño
El Niño je přirozený jev, není způsobený globálním růstem teplot, ani klimatickou krizi nezpůsobuje. Přesto je s ohříváním planety pevně spjatý. Oceán z teplejší atmosféry získává víc energie, a víc energie tedy během samotné teplé fáze ENSO vydá.
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