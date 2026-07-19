El Niño se projevuje přerušením jinak obvyklého koloběhu teplé a studené vody v rovníkových oblastech Tichého oceánu. Za běžných okolností tlačí převažující východní větry teplé vodní masy směrem na západ, od pobřeží Jižní Ameriky k Asii a Austrálii. Na jejich místo pak stoupá z hlubin chladná voda. Během El Niña však východní větry zeslábnou. Proudění ustane, nebo se alespoň zmírní. V okolí rovníku vznikne teplý pás.
Přináší rozsáhlé změny počasí. V Indonésii, jihovýchodní Asii, Austrálii a na jihu Afriky způsobuje sucha a požáry. Ve východní Africe, na západním pobřeží USA a na západním pobřeží Jižní Ameriky naopak znamená vysoké srážky a povodně.
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Jak El Niňo ovlivňuje počasí v Evropě? Vedra může zesílit, ale sám je nezpůsobuje
Zemědělcům zhoršuje El Niño úrodu. Rybářům zase úlovky. Hospodářské škody mohou jít do bilionů dolarů. El Niño však může mít nejméně jeden příznivý následek. V Atlantiku snižuje výskyt a sílu hurikánů. V Evropě je vliv El Niña sporný.