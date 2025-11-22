Výročí slavné rovnice. Einsteinova teorie relativity se dostala i do českého filmu

Autor: ,
  10:32
Slavná rovnice E = mc2 oslavila 120 let svého prvního publikování. Stojí za ní Albert Einstein, tehdy šestadvacetiletý referent bernského patentového úřadu. V roce 1905 publikoval během čtyř měsíců tři revoluční vědecké práce.
Albert Einstein na nedatovaném snímku

Albert Einstein na nedatovaném snímku | foto: AP

Albert Einstein kolem roku 1925
Albert Einstein se svou ženou Milevou
Dopis Alberta Einsteina, ve kterém použil svou nejpopulárnější rovnici, se...
Einsteinova pamětní deska na Staroměstském náměstí v Praze
12 fotografií

Jakkoli každá spadala do jiného šuplíku fyziky, jedno měly všechny společné: nezastupitelně urychlily její vývoj. Není tedy divu, že historici vědy považují tento rok za „annus mirabilis“ (zázračný rok) nejen Einsteinův, ale celé fyziky.

STO OBJEVŮ: Einsteinova teorie relativity se cizelovala u břehů Vltavy

Takzvanou speciální teorii relativity, která předcházela obecné teorii relativity, předložil Einstein veřejnosti v článku K elektrodynamice pohybujících se těles, zveřejněném v německém časopise Annalen der Physik v září 1905.

Další Einsteinova stať s názvem Závisí setrvačnost tělesa na jeho energetickém obsahu?, ve které je poprvé nastíněn vzorec E = mc2, vyšla v témže časopise před 120 lety, 21. listopadu 1905.

Einsteinův vzorec dal do spojitosti energii a hmotu, přičemž vysvětlil, že každá hmota obsahuje energii rovnající se součinu hmotnosti a druhé mocniny rychlosti světla.

Jeho teorie relativity se základním východiskem konstantní rychlosti světla zcela rozmetala dosavadní představy o vztazích mezi prostorem a časem a mezi hmotou a energií a zahájila relativistickou epochu fyziky trvající dodnes. Einstein například formuloval jednotný čtyřrozměrný časoprostor a zavedl do fyziky pojmy jako dilatace času, kontrakce délek či relativnost současnosti.

Kromě zmíněných dvou prací ještě v roce 1905 odevzdal Einstein doktorskou práci O novém určení rozměru molekul, kterou časopis Annalen der Physik zveřejnil 8. února 1906. Tato práce je dodnes jednou z nejzákladnějších a nejcitovanějších prací ve fyzice.

Obecnou teorii relativity zveřejnil slavný fyzik poprvé v prosinci roku 1915 při přednáškách na Pruské akademii věd, ale publikoval ji až v roce 1916.

Tato teorie vychází z toho, že považuje za ekvivalentní všechny pozorovatele a pro všechny platí stejné zákony obecné relativity, i když je jejich pohyb se zrychlením. Gravitace tady nepůsobí jako síla, ale jako důsledek zakřivení časoprostoru. Je to geometrická teorie předpokládající, že přítomnost hmoty zakřivuje časoprostor.

Rovnice v českém filmu

Rovnice E = mc2 se dostala také do české sci-fi komedie Zabil jsem Einsteina, pánové z roku 1969 režiséra Oldřicha Lipského.

Snímek je založený na myšlence, zda a do jaké míry by předčasná smrt zakladatele moderní fyziky Alberta Einsteina ovlivnila vývoj života na naší planetě. Skupina vědců se vydává z budoucnosti do Prahy roku 1911, kde se snaží zasáhnout do historie.

Ve filmové scéně se pak Gwen v podání Jany Brejchové snaží přesvědčit Einsteina v podání Petra Čepka, že by měl „místo průměrného fyzika být geniálním houslistou“ a zmiňuje jeho teorii relativity s tím, že se o ní bavila s jinými kuchařkami.

A právě jedna z nich si spočítala E = mc2. Einstein v té chvíli jen nechápavě kroutí hlavou se slovy „to přece není možné, kdo že to vypočítal?“ a Gwen mu radí, aby se šel poradit, že „Růžena je strašně hodná holka, ona vám s tím pomůže.“

Narážka na slavnou rovnici padla i v českém snímku Zabil jsem Einsteina, pánové (1969)

Vstoupit do diskuse (8 příspěvků)

Nejčtenější

KVÍZ: Jak dobře znáte zkratky týkající se počítačů?

Klávesové zkratky zrychlí práci na počítači.

Mluva „ajťáků“ se někdy může zdát jako šifrovaný hovor plný zkratek. U některých si běžný uživatel počítače může být jistý co znamenají, jiné mohou znít záhadněji. Vyzkoušejte si, jak jste na to vy?

Luxusní Ghan i opuštěná Curdimurka ve velké železniční galerii od protinožců

The Ghan

Zážitkový vlak Ghan je jedním z nejslavnějších vlaků světa. Přibližme si trochu tento luxus na dvojkolích prostřednictvím bohaté fotogalerie. Podíváme se přitom i do historie, kdy vlaky Ghan byly...

Vedoucí české stanice na Špicberkách: medvědi nejsou největším nebezpečím

Terénní pracoviště Nostoc na Špicberkách

Není zde zvykem zamykat domy ani auta. Ne z nedostatku zlodějů, ale aby bylo kam se schovat před ledním medvědem. Na souostroví Svalbard, které známe spíš pod názvem Špicberky, funguje od června 2014...

Těžký stroj na krátké dráze nezastavil. 48 let od tragédie letu TAP 425

Utržený ocas letounu Boeing zůstal ležet na mostě. Náraz odtrhl křídlo i...

Vysoká rychlost i hustý déšť stály za havárií zánovního třímotorového Boeingu 727. Od katastrofy, jež o život připravila 131 cestujících a byla až do roku 1989 nejhorší v dějinách Portugalska, dnes...

Velké výpadky na internetu. Problémy hlásila třeba síť X nebo ChatGPT

Problémy internetových služeb

Řada internetových služeb v úterý nebyla dostupná a hlásila problémy s blokováním stránek, které byly způsobeny službou Cloudflare, jež mimo jiné slouží k ochraně stránek před různými typy útoků.

Výročí slavné rovnice. Einsteinova teorie relativity se dostala i do českého filmu

Albert Einstein na nedatovaném snímku

Slavná rovnice E = mc2 oslavila 120 let svého prvního publikování. Stojí za ní Albert Einstein, tehdy šestadvacetiletý referent bernského patentového úřadu. V roce 1905 publikoval během čtyř měsíců...

22. listopadu 2025  10:32

Jako vážně? Lepší heslo než ty v top 20 by si snad vybralo i morče

I morče vymyslí lepší heslo, než jsou některá v Top20 nejpoužívanějších ...

Pokaždé si říkáme, že je to tentokrát naposledy. Slabá hesla jsou terčem posměchu odjakživa a článků s pravidly jejich tvorby již bylo napsáno nespočet. Přesto pak čtete v novinách, že heslo do...

22. listopadu 2025

Odstraní z vody bakterie i těžké kovy. Čeští vědci vyvinuli revoluční membránu

Profesor fyzikální chemie Radek Zbořil ukazuje speciální filtrační membránu...

Vědci kolem profesora Radka Zbořila na Univerzitě Palackého v Olomouci a Vysoké škole Báňské – Technické univerzitě Ostrava vyvinuli filtrační membránu, která dokáže odstranit z vody nebezpečné...

21. listopadu 2025  13:48

První tragická nehoda Boeingu 747 stála život 59 lidí. Jedna chyba rozhodla

Pád krátce po startu a následný požár letoun D-ABYB zcela zničil.

Obří letoun Boeing 747 vystoupal do třiceti metrů a po půl minutě od startu se zřítil na zem. Pád stroje u letiště v Nairobi před 51 lety byl první tragickou nehodou krále nebes. Dodnes je nejhorší...

21. listopadu 2025

Nevěřte jí. Výzkum ukazuje, že si AI vymýšlí i tam, kde se to možná nečeká

Premium
ilustrační snímek

Umělá inteligence halucinuje, u člověka by se řeklo, že lže. Je to ovšem tím, jak lidé AI používají. A také o přehnaných očekáváních a požadavcích, které na ni mají. Přesto se ukazuje, že v některých...

21. listopadu 2025

Mezihvězdný poutník opravdu není mimozemskou sondou, říká NASA

Snímek, který zachycuje mezihvězdnou kometu 3I/ATLAS, je složený z fotografií...

Od té doby, co dalekohledy zachytily přítomnost interstelárního objektu označovaného jako 3I/ATLAS nebo C/2025 N1 Atlas, rozvířili se diskuze o jeho povaze. Při jakémkoli méně standardním chování...

20. listopadu 2025  9:04

Ušetřete miliony ve výrobě: Jak na přesnost řezu a svařování?

Ve spolupráci
Besta Trade

Pro nákupčí, výrobní ředitele a konstruktéry platí jednoduchá rovnice: každá chyba v rané fázi výroby plechových dílů stojí na montáži desetinásobek. Zpoždění, nutnost přepracování na staveništi nebo...

20. listopadu 2025

Bobbyho Kennedyho zavraždil frustrovaný Palestinec kvůli jediné osudové větě

Robert F. Kennedy

Málokdo byl v Americe šedesátých let minulého století populárnější než Robert „Bobby“ Kennedy. Schopný, zkušený, usměvavý a komunikativní právník a politik, s aurou bratra „mučednickou smrtí...

20. listopadu 2025

Kontakt se záhrobím. Jak se daří AI simulovat blízké, kteří nás navždy opustili

Premium
ilustrační snímek

Umělá inteligence simuluje nejen hlas, ale také způsob řeči a osobnostní charakteristiky lidí, kteří už nejsou mezi námi. Co nám takové „hlasy ze záhrobí“ přinášejí a co nám berou?

20. listopadu 2025

KVÍZ: Jak dobře znáte zkratky týkající se počítačů?

Klávesové zkratky zrychlí práci na počítači.

Mluva „ajťáků“ se někdy může zdát jako šifrovaný hovor plný zkratek. U některých si běžný uživatel počítače může být jistý co znamenají, jiné mohou znít záhadněji. Vyzkoušejte si, jak jste na to vy?

vydáno 20. listopadu 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Měsíc byl tak daleko od Země, že se to nezopakuje v příštích 18 letech

Měsíc v novu

Měsíc ve čtvrtek prošel novoluním, ale mnohem zajímavější byla jiná událost tohoto dne. Astronomové spočítali, že se Měsíc vůči Zemi dostal do pozice, kterou překoná až v roce 2043.

19. listopadu 2025  21:14

Šéf Googlu varuje před přílišnou důvěrou v AI a iracionálním investováním

Šéf společnosti Google Sundar Pichai.

Šéf společnosti Alphabet, která vlastní například Google, si myslí, že by lidé neměli bezmezně věřit ve výstupy umělé inteligence. Uvedl to v době, kdy firma vypouští nový model svojí AI. V ...

19. listopadu 2025  13:07

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.