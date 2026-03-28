Znovunalezený dopis Zdeňka Svěráka z roku 1989 odhalil zásadní informaci

Aleš Vašíček
Do Sametové revoluce zbývalo jen pár měsíců, když jsem z poštovní schránky v podkrkonošském městě vytáhl obálku se svým jménem. Pražské poštovní razítko naznačovalo, že půjde o dopis, na který jsem už pomalu přestal čekat. To rozechvění cítím i dnes, po 37 letech.
Dopis Zdeňka Svěráka

Dopis Zdeňka Svěráka | foto: Aleš Vašíček

Divadlo Járy Cimrmana - ze hry Dobytí severního pólu
Miroslav Táborský, Miloň Čepelka a Petr Brukner v představení Záskok
Záběr z představení Lijavec (Ladislav Smoljak, Jaroslav Weigel, Pavel Vondruška...
Ze hry Záskok - Šimon, Čepelka, Svěrák, Weigel
26 fotografií

Dopis, o kterém bude řeč, jsem posledních 15 let považoval za nenávratně ztracený. Objevil jsem ho nedávno naprostou náhodou a nebýt životního jubilea Zdeňka Svěráka, nejspíš bych jej opět uložil mezi důležité rodinné dokumenty. Načasování nálezu v předvečer mistrových devadesátin mě však přesvědčilo, abych po téměř čtyřech dekádách snad tak trochu porušil listovní tajemství. Možná stejně jako se Josef Abrhám v závěru filmu Jára Cimrman ležící, spící (1983) odhodlá ke skutku, který by možná u jiných odsuzoval, a nahlédne oknem do soukromí staré paní.

Myslím, že mohu bez přehánění říct, že jsem vyrůstal s hrami Divadla Járy Cimrmana, nebo spíše s jejich audiozáznamem na gramofonových deskách. Znal jsem je takřka zpaměti a první píseň, jež mi jako děcku vždy přišla na mysl, byla Píseň proti trudnomyslnosti. Rodiče byli nadšenými zájezdními návštěvníky pražských divadel a koncertních síní, což nakonec přispělo k zásadnímu rozhodnutí o rodinném přesunu blíže „ke zdroji“. Když mi bylo řečeno, že se má naše rodina z Podkrkonoší přestěhovat do Prahy, začal se v mé dětské hlavě rodit nápad.

V únoru 1989, tedy zhruba čtvrt roku před akcí „Kulový blesk“, jsem jakožto osmiletý žák 3. třídy základní školy sedl a napsal dopis. Adresu jsem neznal, nicméně adresát pan Zdeněk Svěrák, Divadlo Járy Cimrmana, Praha prostě stačil a psaní evidentně dorazilo. Bohužel kopii svého listu nemám, ale napsal jsem v něm něco v tom duchu, že se stěhujeme do Prahy a rádi bychom konečně viděli hru DJC na vlastní oči. Vysvětlil jsem, že nevím, kde se dají koupit vstupenky. Kdo viděl film Nejistá sezona (1987), dokáže si jistě představit, že tento proces nemusel být v té době bez obtíží ani pro Pražáky. Dále jsem panu Svěrákovi psal asi něco v tom duchu, že tatínek, který je lékařem, má sice raději operu, ale že to nevadí.

Uplynuly dva měsíce. Popravdě, charakter adresy i dopisu mi nenechával mnoho nadějí na odpověď. Ale jak jsem již předeslal v úvodu, v druhé polovině dubna 1989 skutečně odpověď dorazila.

V Praze 16. 4. 1989

Milý Alši Vašíčku ml.,

ani nevíš, jakou radost jsme měli z Tvého dopisu. Odpovídáme na něj až po dvou měsících, protože jsme ho nejprve poslali do Národního divadla, aby věděli, kvůli kterému divadlu se lidé stěhují do Prahy a kvůli kterému se nestěhují. V Národním si Tvé psaní za rámeček nedali a poslali nám ho zpět pokropené slzami odshora až dolů.

Lístky do našeho divadla se shánějí tak, že se zajde do kulturního domu Solidarita v Praze 10–Strašnice, a tam je na nástěnce napsáno, kdy je předprodej na příští měsíc. A ten den se pak musí jít do ulice Starostrašnická a tam v předprodejně vstupenky zakoupit.

Svému kožnímu a posudkovému tatínkovi, který má raději opery, řekni, že také hrajeme operu. Jmenuje se Cimrman v říši hudby. To by se mu mohlo líbit, a kdyby mu při našem zpěvu naskočila husí kůže nebo alergická vyrážka, jistě by věděl, co si předepsat.

Až se přestěhujete, přijďte se nám (i se sl. sestrou) do šatny ukázat. Přijde-li i maminka, prosíme 1 šumivý celaskon.

S přátelským pozdravem i za kolegu Smoljaka

Z. Svěrák

V obálce byla nejen výše uvedená odpověď Zdeňka Svěráka s onou zásadní informací – návodem na koupi vstupenek, ale i podepsaná fotografie a čtyři lístky do první řady na hru Dobytí severního pólu.

Byla to pro mne životní lekce lidské vlídnosti rámovaná moudrým humorem. Dnes – po téměř čtyřech dekádách – se nebojím tvrdit, že mě Svěrákův dopis, jenž upevnil můj vztah k cimrmanologii, formoval i do daleké budoucnosti. Studium technického a vědeckého odkazu českého génia Járy Cimrmana nejen vybudovalo nezbytné základy pro moji budoucí profesi redaktora technického magazínu, ale nasměrovalo mě hned k několika dalším oblastem lidské činnosti:

  • průzkumné expedice – například po libyjských stopách cestovatele Františka Elstnera či putování trabantem napříč Jižní Amerikou (Dobytí severního pólu, Afrika)
  • má pilotní vášeň v podobě licence pilota horkovzdušných i plynových balonů (Hospoda Na mýtince)
  • práce v televizním zpravodajství a publicistice (Dlouhý, Široký a Krátkozraký)
  • láska k železnici (Vražda v salónním coupé)
  • a zejména vztah k historii (Posel z Liptákova, Blaník)

Rád bych panu Zdeňku Svěrákovi popřál vše nejlepší k životnímu jubileu a poděkoval (nejen) za jeho milou odpověď malému klukovi do Podkrkonoší. Někdy totiž i malé věci mohou znamenat mnoho a hlavně zažehnout mnohé.

Čínští robotí tanečníci: technická revoluce, nebo jen dobře sestříhané video?

Nejčtenější

700 000 cestujících denně. Nejslavnější pařížské nádraží vládne v Evropě všem

Paris Gare du Nord

Pařížské Gare du Nord je s ročním počtem více než 250 milionů cestujících nejvytíženějším nádražím v Evropě. Také historii má zajímavou, například během obléhání Paříže v letech 1870 až 1871...

Legendární maďarská harmonika se vyráběla i jako trolejbus Ikarus 280T

Kloubový trolejbus Ikarus-GVM 280.94T

Historicky nejpočetnější kloubový autobus Ikarus 280 zná snad každý. Ve své době se tento maďarský stroj v nemalém množství exportoval i do Československa. Z tohoto autobusu přímo vycházel i kloubový...

Poslechový masakr: 15 hodin slepých testů je za námi, účastnily se stovky zájemců

AVS 2026

A je to za námi. Více než tři stovky posluchačů se během dvou dnů zúčastnily slepých poslechových testů uspořádaných redakcí Technetu na výstavě Audio Video Show 2026. Program běžel bez přestávky.

KVÍZ: Nádhera i hnus. Jak obstojíte na výletě do mikrosvěta?

Microcosmos (Brandon Broll)

Mikroskop dokáže dát odpovědi na nejrůznější otázky. Také umí nabídnout úplně nový pohled na svět kolem nás. Schválně, poznáte, které běžně známé předměty zachytil elektronový mikroskop na...

Válka v Íránu dává zabrat leteckým plánovačům. Co obnáší obletět konflikt

Arabsky&#769; poloostrov z geografického pohledu – růžově jsou vyobrazené...

Naplánovat let dopravního letadla je profese, která i za normálních okolností sdružuje řadu dovedností. Současná bezpečnostní situace v Íránu, ovlivňující kromě lodní i leteckou dopravu, do celé věci...

Znovunalezený dopis Zdeňka Svěráka z roku 1989 odhalil zásadní informaci

Dopis Zdeňka Svěráka

Do Sametové revoluce zbývalo jen pár měsíců, když jsem z poštovní schránky v podkrkonošském městě vytáhl obálku se svým jménem. Pražské poštovní razítko naznačovalo, že půjde o dopis, na který jsem...

28. března 2026

Na Ještědu se před 100 lety řešilo, komu připadne chata a kdy tam povede lanovka

Ještěd slaví 50.výročí od otevření přesně 21. září 2023.

Na jaře 1926 se pozornost tisku upíná k Ještědu nad Libercem. Nešlo jen o turistiku, ale i o majetkové vztahy a soužití českého a německého prostředí. Výsledkem byla dohoda, která měla uklidnit...

28. března 2026

Americké velitelství si chválí stroj, který měl být už přes deset let v důchodu

Letoun A-10 Thunderbolt II se připravuje na tankování během mise v rámci...

Říká se jim bradavičnaté prase nebo létající tank a svou největší slávu zažily během vojenských akcí v minulém století. Už několikrát čelil letoun A-10 Thunderbolt II požadavkům na vyřazení, ale...

28. března 2026

Muskova síť X bez varování zdražuje bývalý Tweetdeck. Cena X Pro je pětinásobná

Služba XPro dříve známá jako TweetDeck

Zcela bez předchozího upozornění, okamžitě a drasticky změnila sociální síť X, patřící miliardáři Elonu Muskovi, cenu oblíbené aplikace X Pro. Ta se dříve jmenovala TweetDeck a používali ji miliony...

27. března 2026  12:39

Česko může v roce 2030 vyslat družici do vesmíru. Snímky pomůžou při katastrofách

Družice AMBIC (Ambicious Czech Satellite) bude pořizovat obrazová data.

Česká republika plánuje vyslat do vesmíru družici, která bude pořizovat snímky Země pro české státní uživatele. Družice nazvaná AMBIC může v budoucnu přispět třeba k lepšímu zvládání živelných...

27. března 2026  12:04

Francouzská palačinka crêpe se dá čtyřikrát přeložit. Pak se vrátí zpátky

Palačinka - ilustrační foto.

Když vezmete palačinku a přehnete ji napůl, obvykle zůstane, jak je. Pokud byste ji ale přeložili ještě jednou, dvakrát nebo dokonce víckrát, znovu se sama od sebe rozevře. Jak skládání dopadne,...

27. března 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

Letecká nehoda na Tenerife 1977: Srážka dvou jumbo jetů si vyžádala 583 obětí

Zbytky boeingu KLM na ranveji letiště Tenerife

Špatné počasí, nervozita i ignorování pokynů dispečerů zavinily nejhorší leteckou nehodu v historii. Srážka dvou boeingů s 644 lidmi na palubě zanechala pouhých 61 přeživších. Obří letouny se proti...

27. března 2026

700 000 cestujících denně. Nejslavnější pařížské nádraží vládne v Evropě všem

Paris Gare du Nord

Pařížské Gare du Nord je s ročním počtem více než 250 milionů cestujících nejvytíženějším nádražím v Evropě. Také historii má zajímavou, například během obléhání Paříže v letech 1870 až 1871...

27. března 2026

Vláda Antonína Švehly před 100 lety padla, dobový tisk psal o krachu politiky

Tomáš Garrigue Masaryk s ministerským předsedou Antonínem Švehlou poté, co byl...

V březnu 1926 vyvrcholila koaliční krize první republiky demisí vlády Antonína Švehly. Událost, která tehdy působila jako běžná politická epizoda, znamenala ve skutečnosti konec jedné důležité etapy...

27. března 2026

Vzrušující cesta antihmoty. Vědci ji vůbec poprvé převáželi “náklaďákem“

Nákladní vůz převáží antihmotu v Evropské organizaci pro jaderný výzkum (CERN)...

Světové prvenství si připsali vědci z Evropské organizace pro jaderný výzkum (CERN), když se jim dodávkou podařilo převézt antihmotu v podobě 92 antiprotonů. Nyní zjišťují, zda o některé antičástice...

26. března 2026  17:30

Erotický chatbot od OpenAI nebude. Firma překvapivě ruší i generátor videí

OpenAI logo

Tento týden by se z pohledu OpenAI dal nazvat jako uklízecí. Na jeho začátku společnost nečekaně rozhodla o tom, že její generátor videí Sora již nebude k dispozici. Nyní se podle deníku Financial...

26. března 2026  16:07

Válka v Íránu dává zabrat leteckým plánovačům. Co obnáší obletět konflikt

Arabsky&#769; poloostrov z geografického pohledu – růžově jsou vyobrazené...

Naplánovat let dopravního letadla je profese, která i za normálních okolností sdružuje řadu dovedností. Současná bezpečnostní situace v Íránu, ovlivňující kromě lodní i leteckou dopravu, do celé věci...

26. března 2026

