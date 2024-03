Severní moře ukrývá pravěkou Atlantidu. Doggerland byl mostem do Británie

Historické okamžiky Sledovat další díly na iDNES.tv

Příběh této dávno zmizelé země začíná zhruba 16 tisíc let před naším letopočtem, tedy v době, kdy začal ustupovat obří ledovec, pokrývající severní Evropu. Hladina moře byla tehdy o více než sto metrů níže, a Británie tak nebyla ostrovem, ale vzdáleným neobydleným západním cípem Evropy.

Mezi Británií a zbytkem kontinentu se nacházela nehostinná tundra: tak totiž tehdy Doggerland zřejmě vypadal. Ale globální oteplování způsobilo ústup obřího ledovce i tundry a odkrytou, poněkud plochou krajinu bez vyšších hor zaplnila postupně bujná vegetace.

S ní přišla také divoká zvířata a brzy je následoval i člověk, konkrétně lovci a sběrači, moderní lidé, pro které se tehdy stal Doggerland slibným místem pro život.

Postupné potápění Doggerlandu

A tak tomu bylo dlouhá tisíciletí. Ještě před deseti tisíci lety byl Doggerland velký jako dnešní Velká Británie. Ale hladina moře začala vinou tání ledovců extrémně stoupat (přehlednou animaci naleznete ve videu u článku).

Před devíti tisíci lety se země začala měnit, místy až v těžko přístupný močál. Od pevniny se nakonec oddělil Doggerlandský ostrov. Ten se následně zmenšoval, potápěl, až z něj zbyla jen „Dogger bank“, tedy písčina, pozdější ráj rybářů, která se dnes nachází zhruba dvacet metrů pod hladinou.

Potopení Doggerlandu mohla zároveň podle odborné publikace „Europe’s Lost Frontiers“ urychlit Storegga, norsky „velká hrana“. Pod kontinentálním svahem u norského pobřeží se totiž nachází obří masa štěrku a kamení.

Ta není příliš stabilní, a proto může kdykoliv docházet k obrovským sesuvům. A k jednomu z nich došlo před více než osmi tisíci lety. To mělo za následek gigantickou několikametrovou vlnu tsunami, která zaplavila významné části toho, co kdysi tvořilo Doggerland.

Dosah ledovce zhruba před 20 tisíci lety. Británie tehdy byla součástí pevniny a Doggerland byl zřejmě nehostinnou tundrou.

A jak vypadala pravěká Atlantida na severu Evropy? Podmořský výzkum je nesmírně nákladný, a tak byli dlouhou dobu archeologové odkázáni pouze na náhodné objevy rybářů nebo na výkopy při stavbě ropných plošin.

Rybolov, vodní stezky, jezera

To se ale zejména po roce 2000 zásadně změnilo a podmořská archeologie slaví v této části Evropy stále větší úspěchy. Objevují se mimo jiné i nové nálezy z Nizozemska, kde dochází k výraznému odvodňování pevniny a objevují se místa, která byla mnoho tisíc let pod mořskou hladinou. Našly se kostry, harpuny, pracovní nástroje i miniaturní sošky.

I proto víme, že krajina měla rovinatý ráz s menšími vyvýšeninami. Protékalo tudy obrovské množství řek a nacházely se tu tisíce menších i rozsáhlých jezer a také hluboké lesy.

Byl to skutečný ráj pro lovce a sběrače. Klasickými druhy kořisti byli jeleni, srnci, divoká prasata, zubři a losi. Z dostupných archeologických nálezů je pravděpodobné i to, že do této části Evropy migrovali i sobi. Rozšířený byl také rybolov. Oblíbené byly zřejmě vodní cesty, které byly využívané zároveň jako obchodní stezky.

Doggerland byl důležitou oblastí severní části Evropy. Zatím bohužel nevíme, jaký mělo zdejší obyvatelstvo kulturní, politický či náboženský život. Oblast však nesporně byla mostem pro osidlování Británie a Skandinávie.

A pokud se podmořská archeologie v následujících dekádách ještě zdokonalí, mohli bychom se díky budoucím nálezům v pomyslné pravěké Atlantidě dozvědět i další zajímavé střípky z pravěké minulosti našich předků.