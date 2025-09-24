Tento objem odpovídá podle nástroje Wolfram Alpha přibližně čtyřem procentům všech slov, která kdy byla řečena, nebo 36 procentům paměti androida Data ze Star Treku. Kazetu postavila a popsala skupina vědců vedená Sing-jü Ťiangem z Jižní vědeckotechnické univerzity v jihočínském Šen-čenu. Kromě vlastního paměťového média navrhli a sestavili i přehrávač ke čtení, zápisu, mazání a přepisování dat. Rozměry odpovídá větší knize.
Data se v systému ukládají na plastovou pásku potištěnou molekulami DNA. Ta je navíc chráněná proti poškození vrstvou látky označované jako ZIF. Jde o kombinaci kovových iontů propojených organickými molekulami.
Na každou stranu kazety s magnetickou páskou se vešlo okolo dvanácti písniček. Na sto metrů pásky čínského paměťového zařízení se dají teoreticky nahrát tři miliardy skladeb, pokud počítáme deset megabajtů na jednu.