Ptakoještěr s největším rozpětím křídel překonává i český tryskáč

Ptakoještěr Quetzalcoatlus northropi měl rozpětí křídel přes deset metrů. Pokud by létal v této době, překonal by i legendární český podzvukový letoun L-39 Albatros. Ten má rozpětí „jen“ asi 9,5 metru. Nejvzrostlejší jedinci by se pak mohli rovnat i s dopravní Cessnou 172 s jedenáctimetrovým rozpětím.