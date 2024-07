Co se opravdu stalo při katastrofické události staré 66 milionů let

Kráter samotný byl fakticky poprvé identifikován již v roce 1978 americkým geofyzikem Glenem Penfieldem, ale v té době ještě nebyl dostatek důkazů pro ztotožnění tohoto útvaru s osudným dopadem planetky na konci období druhohorní křídy před 66 miliony let. To se stalo až v roce 1991.

Chicxulubský impaktor, kterým byla asi 12 km široká planetka typu uhlíkatý chondrit, přiletěla patrně z vnější části hlavního pásu planetek jako tzv. primitivní temný asteroid, nepatřící zřejmě do žádné ze známých asteroidálních rodin. K dopadu došlo před 66,043 milionu let a stalo se tak v době boreálního pozdního jara (jak dokládá rozbor vegetačních fází a životních cyklů organismů z lokalit Teapot Dome ve Wyomingu a Tanis v Severní Dakotě). Objevují se sice i jiné informace ohledně původu a charakteru impaktoru, doby jeho dopadu nebo jeho složení, pro nás však bude nyní podstatnější, jaké efekty a v jakém trvání působily onu zkázu, která nakonec zapříčinila zatím poslední hromadné vymírání druhů v dějinách života na naší planetě a odsoudila k zániku přibližně 75 % tehdejších druhů.

Dnes víme, že se dopad odehrál do relativně mělké části šelfového moře s hloubkou kolem 100 metrů směrem k jihu a jihozápadu a až 2000 metrů směrem k severu a severovýchodu. Planetka dopadla pod úhlem 45 až 60 stupňů a vytvořila kráter o průměru 195 až 205 km, který je dnes pohřben zhruba pod 600 až tisíci metry mladších sedimentů.

Lokalita Tanis“na území Severní Dakoty je patrně vůbec prvním místem, na kterém můžeme podrobně studovat účinky dopadu na tehdejší ekosystémy takřka pouhé desítky minut až hodiny po samotném impaktu. Planetka, která vytvořila kráter Chicxulub, se srazila se Zemí zhruba 3 tisíce km jižně od tohoto místa.

A co tedy působilo největší destrukci ihned po dopadu?

Je prakticky jisté a fyzikálně potvrzené, že po impaktu této intenzity (při uvolnění energie rovnající se asi 4,2 × 1023 joulů) musely být do vzdálenosti kolem 1 500 kilometrů na všechny strany zahubeny všechny nechráněné na povrchu se vyskytující organismy teplotní vlnou, pohybující se rychlostí světla (zmíněnou vzdálenost tedy tato vlna urazila zhruba za 5 tisícin sekundy). Tento efekt je nicméně limitován výškou možného uvolnění okamžité tepelné radiace v rámci severní polokoule, přičemž ve vzdálenosti nad 1 500 km již stojí v cestě samotný horizont.

Radarový snímek cípu Yucatanského poloostrova s dobře patrnými kruhovými okraji pohřbeného impaktního kráteru Chicxulub. Tento útvar byl veřejně odhalen v roce 1991, ačkoliv již o čtyři desetiletí dříve na jeho existenci poukazovaly provedené geologické sondy mexické naftařské společnosti Pemex.

Ve větších vzdálenostech se nicméně impakt projevil také, a to zejména větrem o síle větší, než mají nejsilnější člověkem zaznamenané hurikány. Dalším prvkem destrukce jsou samozřejmě extrémně silné zemětřesné vlny, které dalece překonávají nejsilnější zemětřesení v naší době. Mezi další ničivé efekty pak patří také rozsáhlé sesuvy půdy a samozřejmě i tsunami globálního dosahu.

Je možné, že v oblastech blízkých dopadu se projevily i další nepředstavitelně silné vlny destrukce, například okamžité zapálení veškeré vegetace, dopad balvanů o velikosti stovek metrů i více (vyvržených dopadem) a mnoho dalších, které však zatím nemůžeme přímo doložit v sedimentárním nebo paleontologickém záznamu. Všechny tyto děsivé události, jakkoliv byly silné a pro život v okruhu až několika tisíc kilometrů smrtící, by nicméně nemohly samy o sobě vyhubit tři čtvrtiny všech pozemských druhů. Problém globálního dosahu katastrofy musel řešit už Luis Alvarez se svým týmem, když v roce 1980 publikoval svoji impaktní teorii (tehdy ještě hypotézu).

Luis W. Alvares a jeho syn Walter u hraničního sedimentu K-T v italském Gubbiu (1981). Právě tou dobou oba muži se svými spolupracovníky odkryli fantastickou skutečnost o možném konci éry dinosaurů.

Alvarez spatřoval hlavní příčinu hromadného vymírání po dopadu planetky (ačkoliv tehdy ještě za „viníka“ považoval spíše kometární jádro) ve vyvržení ohromného množství prachu a částeček hornin, které byly vymrštěny vysoko do atmosféry a zastínily na dlouhou dobu sluneční světlo. To mělo následně vyvolat impaktní zimu, znemožnit rostlinám fotosyntézu a zapříčinit kolaps globálních potravních řetězců.

Později byl tento scénář ještě doplněn o další mechanismy, které mohly k destrukci přispět – zejména to měly být rozsáhlé požáry globálního dosahu, vyvolané tepelnou vlnou, způsobenou vyvrženými impaktními sférulemi (drobnými částečkami kulatého tvaru, vytvořenými přetavením horniny po dopadu).

Drobně kulovité částečky (sférule), které vytvořilo teplo při nárazu meteoritu v dnešním Yucatanu.

Sférule se vracely po balistických křivkách do nižších vrstev atmosféry, přičemž ji třením vysoce zahřívaly a teplotu při povrchu infračervená radiace zvýšila až na vražedných více než 100 °C (původní odhady činily dokonce 300 nebo i 400 °C).

Je tento scénář stále podporován a potvrzován novějšími výzkumy?

Některé práce tuto hypotézu podporují s poukazem na možné globální požáry, které měly zachvátit pozemské ekosystémy v prvních hodinách až dnech po impaktu. Existují jisté důkazy pro velké hoření biomasy, zejména v podobě přítomnosti popela a uhlíkových částeček přímo ve vrstvě K-Pg, proti této hypotéze však vystupují jiné práce, poukazující na nedostatečnou teplotu a další fyzikální efekty pro rozpoutání pekla v podobě celosvětových požárů.

Takzvané rozhraní K-Pg (křída-paleogén), tedy geologická hranice mezi druhohorní a třetihorní érou, na snímku z amerického Colorada. Je dobře viditelné díky tmavé až černé tenké vrstvě s vysokou koncentrací jinak vzácného prvku iridia. Na snímku je ještě zdůrazněna bílou úsečkou.

Dnešní pohled je takový, že rozsáhlé požáry tehdy nepochybně řádily, což ostatně dokazuje i množství popela ve vrstvách K-Pg, ačkoliv se jednalo spíše o roztroušená ohniska na různých místech světa. Požáry tak patrně nebyly tím nejvýznamnějším činitelem při hromadném vymírání na konci křídy. Vzhledem k místu dopadu, kde je podloží tvořené do značné míry sádrovcem a anhydritem se někteří badatelé domnívají, že se mohlo jednat o doplňkový mechanismus dalšího ochlazení v době impaktní zimy, protože uvolněná síra v atmosféře, pokud je doplněna dostatečným množstvím vodních par, vytváří aerosol, který ve vyšších vrstvách atmosféry skutečně může do určité míry blokovat přísun slunečního tepla a světla. K tomu pak měl samozřejmě přispět i výrazný objem prachových částeček, vržených do atmosféry při dopadu. Dalším vedlejším produktem, pro tehdejší život potenciálně smrtícím, byl vznik silně kyselých dešťů, a to po dlouhou dobu a takřka na globální úrovni.

Zatím však nevíme, do jaké míry byl tento jev zodpovědný za vymírání různých skupin organismů. V posledních letech přibylo množství zajímavých a významných informací především díky expedici k potopenému středu kráteru v Mexickém zálivu, která proběhla na jaře roku 2016. Výzkum vzorků podložních hornin v epicentru kráteru z hloubky až 1 335 metrů přinesl zajímavé důkazy o průběhu katastrofy i jeho bezprostředních a dlouhodobějších následcích. Byly také objeveny důkazy o masivní tsunami, která krátce po dopadu zpustošila pobřeží ve vzdálenosti kolem 800 kilometrů od geografického středu kráteru.

Výsledky výzkumu lokálních hornin také podporují představu o zmíněné destruktivní energii, která po svém uvolnění likvidovala život až do vzdálenosti kolem 1 500 km. V roce 2017 byly také publikovány dvě práce, podle kterých bylo po impaktu uvolněno do atmosféry asi 325 gigatun síry a kolem 425 gigatun oxidu uhličitého.

V případě předpokládaného uvolnění 100 gigatun sírových aerosolů do ovzduší pak lze předpokládat impaktní zimu, která by znamenala snížení průměrné globální teploty zhruba o děsivých 26 °C, a následující období nadále výrazně snížených teplot na dobu 3 až 16 let.

I tento mechanismus by pro většinu neptačích dinosaurů znamenal velmi těžkou ránu, ze které by se tehdy již roztroušené a početně i druhově ochuzené populace jednoduše nedokázaly dostat. Zajímavý je v této souvislosti také výzkum publikovaný v roce 2021, podle nějž mohlo po dobu čtyř let po impaktu klesnout průměrná teplota hladiny moří z původních 21,4 °C na pouhých -15 °C. Pokud by se takové hodnoty budoucími výzkumy potvrdily, pak je nejspíš hlavní viník vymírání definitivně usvědčen.

Problém je však v tom, že chybí spousta dalších podpůrných informací, které by tyto odvážné scénáře dostatečně podpořily. To se týká i otázek množství a podoby vyvržených částic, délky impaktní zimy a dalších efektů, závažnosti okyselení oceánských vod nebo přesné úlohy a podílu dekkánských vulkánů, které řádily prakticky ve stejné době, a dopad nejspíš podnítil nejsilnější etapu jejich výlevné aktivity.

Nové výzkumy z posledních let také ukázaly, jak se v kráteru vytvořilo specifické hydrotermální prostředí, poskytující na dlouho dobu životní prostor pro extrémofilní mikroorganismy a později i pro rozmanitější a bohatší biodiverzitu. Výzkumem impaktitů a granitoidů vědci, jako je americký geolog Sean P. S. Gulick zjistili, že podmínky vhodné pro termofilní faunu mohly v kráteru trvat i více než 10 milionů let po dopadu (kdy se zde udržela teplota nad 70 °C).

Po dobu zhruba 1,2 milionu let zde navíc podle nedávných zjištění dominovala „katastrofová společenstva“ nanoplanktonu, která až později nahradil „produktivní“ plankton. Nesporné jsou také doklady o mixotrofii a rychlém šíření toxických řas a sinic krátce po dopadu (což nejspíš souvisí se změnami v chemickém složení oceánských vod).

Kdo přežil katastrofu?

Pokud se však chceme dozvědět víc o povaze hromadného vymírání na konci křídy, pak se kromě zhruba 75 % vyhynuvších druhů musíme zaměřit také na druhy, které naopak tuto katastrofu přežily. Jak dokázaly přeživší druhy odolat jedné z největších ekologických katastrof v dějinách rozvinutého života na Zemi? Zatím to nevíme s jistotou, ale některé faktory důležité pro přežití jsou známé už dlouho. Mezi ty klíčové nepochybně patřila schopnost živit se po delší dobu pouze mršinami nebo detritem, schopnost vyhledat úkryt například pod zemí nebo ve skalních dutinách a velkou roli nepochybně hrály také tělesné rozměry (až na výjimky přežili obecně pouze menší obratlovci do velikosti středně velkého psa).

Fantastické objevy zejména na severoamerických lokalitách, jako je Tanis v Severní Dakotě nebo Corral Bluffs v Coloradu nám ukazují, jak významně a nevratně se změnil život po této katastrofě. Zároveň dokládají i to, jak nezdolné formy savců, ptáků a dalších živočichů (byť s velkými ztrátami druhové rozmanitosti) toto kataklyzma dokázaly přečkat. Právě tyto druhy a jejich evoluční potomci pak postupně vytvořili nový svět kenozoických ekosystémů, v nichž žijeme dodnes.

Článek vznikl pro DinosaurusBlog Vladimíra Sochy a byl redakčně upraven. Původní verzi včetně bohatého odkazového rejstříku najdete zde.