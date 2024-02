Vědci objevili dinosaury před 200 lety. Fosilie lidé sbírali mnohem dříve

Teprve před dvěma staletími lidstvo pochopilo, s jakými tvory má v podobě dinosaurů co do činění. Fosilie každopádně sbírali lidé po celém světě již v předvědeckých dobách, a když se obrátíme k Africe, pak nalezneme skutečně velmi dávné doklady takových interakcí. Zajímavé přírodniny zde záměrně sbírali dokonce již pozdní formy australopitéků nebo příslušníci vůbec nejstarších populací rodu Homo v době před asi 2,8 miliony let (tzv. oblázek z Makapansgat, chápaný možná jako zobrazení lidské tváře).

Skutečné zkameněliny pak prokazatelně sbírali například již archaičtí zástupci druhu Homo sapiens, jak dokládá fosilní schránka triasového ortoceridního hlavonožce, přinesená do jeskyně u marockého Erfoudu před asi 300 tisíciletími. Některé fosilie pradávné ediakarské fauny pak nejspíš dobře znali obyvatelé současné Namibie v době před 6 až 8 tisíciletími.

Na jiných místech se pak přenášely fosilie, zkoumaly otisky stop a umělecky zachycovaly zkamenělé nálezy již v době před desítkami tisíciletí. Mnoho z těchto nálezů však dosud nebylo detailně prozkoumáno a na mnoha lokalitách s podobnými objevy jednoduše ještě nebyl žádný dostatečně podrobný průzkum proveden. I do budoucna nám tak „kolébka lidstva“ bude mít v tomto ohledu hodně co nabídnout.

Ale nyní již k tomu, co nás zajímá nejvíc – jaké jsou přímé doklady o předvědeckých setkáváních člověka a dinosauřích zkamenělin v Africe? Už dříve byla zmíněna legenda o obřím lidožroutovi s kostnatýma rukama, který stahuje nebohé domorodce pod zem v oblasti tanzanského Tendaguru. Není náhodou, že je to pozdně jurská lokalita s množstvím fosilií velkých až obřích dinosaurů, jako je brachiosauridní sauropod Giraffatitan brancai.

Náhrdelníky připomínající fosilie

Na některých místech v Nigeru zase paleontologové objevili fosilie velkých dinosaurů díky místním, dlouhodobě tradovaným legendám o kostech „obřích velbloudů“ a „prastarých tvorů“, objevovaných po mnoho generací v saharské poušti. Obyvatelé pohoří Atlas zase nosili po staletí náhrdelníky v podobě křídových schránek ramenonožce rodu Rhynchonella (svým cenomanským stářím odpovídající sedimentům geologické skupiny Kem Kem) a fosilní stopy křídových dinosaurů v Alžírsku byly až do konce 19. století místními obyvateli považovány za stopy bájného obřího ptáka.

V Lesothu a Jihoafrické republice se objevují legendy o drakům podobných stvořeních a lidožroutských obludách (jako je například Amagongqongqo nebo Kholumolumo, jehož jméno v roce 2020 obdržel sauropodomorfní dinosaurus Kholumolumo ellenbergerorum), pravděpodobně založené na fosilních kostech a otiscích stop dinosaurů. Podobných příkladů bychom jistě našli více, pojďme se však zaměřit na ty nejzajímavější. Jedním z nich je fosilní prstní článek raně jurského sauropodomorfa rodu Massospondylus, který byl objeven na archeologické lokalitě Bolahla v Lesothu.

Za pomoci radiometrického datování a analýzy dalších archeologických objevů na lokalitě bylo stanoveno, že fosilie sem byla přinesena někdy mezi roky 1100 a 1700 n. l. Zkamenělina byla pravděpodobně objevena v některém nedalekém horninovém výchozu a svým tvarem nebo barvou zaujala svého objevitele natolik, že se rozhodl ji donést do svého sídla. V závislosti na dataci objevu fosilie může jít o nejstarší doklad takové interakce, který by mohl posunout dobu prvního známého objevu dinosauří fosilie v jihoafrické oblasti pánve Karoo až o 700 let. Jinde v Lesothu se zase nachází jeskyně Mokhali, v níž byly objeveny staré nástěnné malby, patrně související s nedalekými dobře zachovanými fosiliemi tříprstých otisků stop dávných ptakopánvých dinosaurů z období rané jury (stáří kolem 190 milionů let).

Sanové (dříve také Křováci), kteří jsou skvělými stopaři a pozorovateli přírody, tyto zkamenělé stopy velmi dobře znali a nejspíš zde zanechali i jejich anatomicky zcela přesný nákres okrovým barvivem. Co je však ještě zajímavější, je fakt, že tito domorodí umělci rovněž zakreslili pravděpodobné vzezření samotného původce těchto stop – a jak bychom mohli očekávat, to mělo podobu velkého vzpřímeného nelétavého ptáka. Stopy se nacházejí na pískovcovém podloží ve vyschlém říčním korytě a jasně poukazují na vzpřímeného, po dvou se pohybujícího tvora bez ocasu (nebo nesoucího ocas nad zemí).

Skalní malby Sanů (Křováků) ve Stadsaalských jeskyních v pohoří Cederberg (jihozápad Jihoafrické republiky). Podobným způsobem jimi byli zobrazováni nejen tvorové z naší geologické přítomnosti, ale také pravěcí živočichové, jejichž fosilie domorodí obyvatelé těchto oblastí náhodně objevovali.

Tyto indicie Sanům zcela postačily k tomu, aby si živě představili jediné zvíře, které mohlo podobné stopy vytvořit – při jejich pochopitelné neznalosti neptačích teropodů pak byl nejbližší možností obří nelétavý pták podobný například jeřábům nebo čápům. Jiné malby zobrazující tentokrát kvadrupední (po čtyřech se pohybující) zvířata s velkými rozevřenými tlamami, nacházející se v oblasti jihoafrického pohoří Cederberg, možná zase zobrazují jiné pravěké plazy. Snad se mohlo jednat o tvory známé podle fosilií z pánve Karoo, jejichž zkamenělé stopy nebo i kosti Sanové občas náhodně objevovali.

Na území provincie KwaZulu-Natal bychom zase našli místo známé jako Thambokazi, což znamená doslova „kopec kostí / místo s mnoha kostmi“. Fosilie v paleontologii dobře známého dikynodonta rodu Lystrosaurus jsou zde natolik hojné, že je pasáčci a další obyvatelé této oblasti stále velmi dobře znají (a věděli o nich již jejich dávní předkové před staletími).

Zatím se každopádně jedná jen o malý střípek z nepochybně ohromného rozsahu podobných předvědeckých interakcí člověka a zkamenělin na území rozsáhlého afrického kontinentu. Můžeme se tedy jen těšit, co všechno nám ještě budoucí objevy o této fascinující problematice prozradí.

Článek vznikl pro Dinosaurusblog Vladimíra Sochy a byl redakčně upraven. Původní verzi včetně bohatého odkazového rejstříku najdete zde.