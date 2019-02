Gigantický ještěr se žraločími zuby mohl žít a lovit ve smečkách

Gigantický karcharodontosauridní teropod druhu Mapusaurus roseae je výrazným zástupcem čeledi atraktivních, často značně velkých „ještěrů se žraločími zuby“, jak zní český překlad názvu čeledi Carcharodontosauridae. Tento gigant byl objeven na území argentinské Patagonie v lokalitě Cañadón del Gato, a to v sedimentech souvrství Huincul. Je nicméně možné, že fosilie tohoto druhu byly objeveny také na území Chile.



Mapusaurus byl každopádně přímým současníkem jednoho z největších známých suchozemských živočichů všech dob, titanosaurního sauropoda druhu Argentinosaurus huinculensis. Je možné, že mapusauři lovili mláďata tohoto dlouhokrkého obra, zejména pokud, jak je pravděpodobné, dokázali spolupracovat ve smečkách.

Rodové jméno teropoda je odvozeno z jazyka indiánského kmene Mapučů, obývajících oblast nálezu, a znamená doslova „ještěr země“. Slovo mapu totiž v jazyce Mapudungun znamená „zemský“ či „ze země vycházející“. Druhové jméno roseae zase odkazuje k barvě sedimentů, ve kterých byly fosilie objeveny („rose“, tedy anglicky růžová) a zároveň je poctou americkému softwarovému vývojáři Jamesi Gordonovi „Rose“ Letwinovi, který vykopávky významně finančně podpořil.

Objev tohoto druhu se stal proslulým i díky faktu, že bylo objeveno přinejmenším sedm jedinců mapusaura na jedné lokalitě, což naznačuje, že mohlo jít o druh žijící a lovící ve smečkách. Objevené exempláře mají různý věk a mohlo se tedy jednat i o jakési příbuzenské uskupení, podle některých paleontologů pak možná šlo jen o náhodné seskupení mrtvých těl nahromaděných na jednom místě například po rozsáhlých záplavách. Podobná seskupení velkého množství jedinců jednoho druhu teropoda známe i ze Severní Ameriky v případě jurského rodu Allosaurus (Utah) a křídových tyranosauridů rodu Albertosaurus (Alberta) a Daspletosaurus (Montana).

Velký jako tyranosaurus

Ať už mapusauři lovili ve smečkách nebo ne, i jako jednotlivci museli být hrozivým zjevem ve svých ekosystémech. Dospělý jedinec měřil na délku asi 10,2 metru a vážil přes 3 tuny, některé kosterní fragmenty však nasvědčují ještě podstatně větším rozměrům odrostlých exemplářů. Paleontolog Thomas R. Holtz, Jr. například odhadl délku takového velkého jedince až na 12,6 metru, jeho hmotnost by pak pravděpodobně přesahovala 6 tun.

Tím už by mapusaurus patřil do velikostní kategorie tyranosaura. Lebka jednoho fragmentárně zachovaného exempláře by podle dobře podložených odhadů měřila na délku v kompletním stavu 180 centimetrů. Druh M. roseae se tak velikostně značně blížil druhům Tyrannotitan chubutensis i Giganotosaurus carolinii z Argentiny, se kterými byl ostatně velmi blízce příbuzný (společně spadají do tribu Giganotosaurini).

Mapusaurus je z nich nejmladším druhem, nejméně o 20 milionů let mladší než tyranotitan a zhruba o 2 až 3 miliony let mladší než giganotosaurus. Žil totiž v období geologických věků cenoman až turon (raná pozdní křída), asi před 97 až 93 miliony let.

Kromě již zmíněného kolosálního argentinosaura sdílel své životní prostředí také se středně velkými rebbachisauridními sauropody (rody Cathartesaura a Limaysaurus), dosud nepopsanými většími iguanodontními ornitopody a celou plejádou jiných teropodů – vzdáleně příbuzného karcharodontosaurida druhu Taurovenator violantei, neovenatorida rodu Gualicho, megaraptora rodu Aoniraptor nebo s abelisauridy rodů Skorpiovenator a Ilokelesia.

Mapusauři byli téměř s jistotou nejsilnějšími dravci svého ekosystému a pokud lovili ve smečkách, představovali nepochybně i dominantní predátory. Je otázkou, zda si smečka několikatunových teropodů mohla dovolit zaútočit na dospělého argentinosaura s hmotností kolem 80 tun, pokud se to ale stalo, muselo jít o neuvěřitelnou podívanou.

Dravec o velikosti slona útočící na kořist velikosti obří velryby je představa, za kterou by se nemusel stydět ani leckterý hollywoodský scénárista. V době života mapusaura před 95 miliony let se přitom podobné události možná reálně odehrávaly.

Článek vznikl pro Dinosaurusblog Vladimíra Sochy a byl redakčně upraven. Původní verzi včetně bohatého odkazového rejstříku najdete zde.