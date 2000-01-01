náhledy
Nedaleko místa konání nadcházejících zimních olympijských her ohlásili italští vědci nález tisíců dinosauřích stop. Jejich stáří se odhaduje na 210 milionů let.
V národním parku Stelvio v italském regionu Lombardie byly objeveny tisíce stop dinosaurů. Jejich stáří se odhaduje na 210 milionů let, informovala dnes agentura APA s odvoláním na vědce. Ti nález považují za největší svého druhu v Alpách a za jeden z nejvýznamnějších na světě.
Paleontolog Cristiano Dal Sasso z přírodovědného muzea v Miláně uvedl, že stopy zřejmě zanechali velcí býložraví dinosauři, kteří se pohybovali ve stádech. Stopy, z nichž některé vykazují detaily jako prsty či drápy, se dochovaly na téměř svislých stěnách Dolomit a tvoří celé dráhy o délce několika set metrů.
Komplex vrcholů Plator-Doscopa při pohledu od severního břehu jezera Cancano, které se nacházejí v nadmořské výšce 1960 metrů. Vyvýšeniny s dosud neznámými stopami dinosaurů jsou rozloženy podél sedmi hřebenů v nadmořské výšce mezi 2 400 a 2 800 metry v prostoru o délce téměř pěti kilometrů. Proto se o této oblasti hovoří jako o „údolí dinosaurů“ .
„Jde o skutečné údolí dinosaurů, které se táhne na kilometry. Je to největší naleziště v Alpách a jedno z nejbohatších na světě,“ uvedl Dal Sasso.
Fosilie objevil náhodou letos v září fotograf přírody Elio Della Ferrera. Všiml si něčeho, co připomínalo stopy dlouhé až 40 centimetrů, a snímky pak předal paleontologovi Dal Sassovi.
Objev zaznamenali vědci v okresu Valdidentro mezi městy Livigno a Bormio, což je jedna z oblastí, kde se příští rok odehrají soutěže zimních olympijských her v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Stopy se nacházejí v horském terénu na sedmi různých místech, která jsou od sebe celkově vzdálená asi pět kilometrů.
Některé stopy naznačují, že se dinosauří stáda pohybovala synchronizovaně, jiné naopak poukazují na složitější chování, například shlukování do kruhových formací. Dinosauři se pohybovali podél břehů tehdejšího oceánu Tethys, přičemž krajina zde byla srovnatelná s dnešními tropickými pobřežními oblastmi.
Podle prvotních analýz by stopy mohly patřit prosauropodům, býložravým dinosaurům s dlouhým krkem a malou hlavou, kteří jsou považováni za předky velkých sauropodů, jako byl například brachiosaurus. Prosauropodi byli robustně stavění a měli ostré drápy na rukou i nohou. U některých druhů mohli dospělí jedinci dosahovat délky až deseti metrů.
Jde o první dinosauří stopy, které byly v Lombardii objeveny. Kostry několika exemplářů byly v minulosti nalezeny v nedalekém Švýcarsku a také v Německu.
