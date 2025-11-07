Hodnocení diamantů spočívá v učení jejich brusu, barvy, čistoty a karátové váhy. Alespoň to tak o tom hovoří jedna z největších autorit světa americká GIA, která tento světově uznávaný standard 4C zavedla ve 40. letech 20. století. Tyto klíčové vlastnosti se objevují i na certifikátu, který poskytuje přehled charakteristik kamene.
Tento hodnotící standard však byl zaveden v době, kdy na světě byly jen přírodní diamanty. A i když byl v roce 1954 vyroben první diamant v laboratoři společnosti General Electric, nebylo třeba nic měnit. Jejich průnik mimo průmyslové využití především do šperkařství a snižující se náklady na výrobu a tím pádem i efektivnější masovější výroba umělých diamantů však nyní donutila GIA změnit pohled. Cena diamantů vypěstovaných v laboratoři totiž klesla za posledních 10 let o 85 procent s poklesem ceny vzrostla poptávka.
Bere se to jako přelomové rozhodnutí, které bude mít dopad na celý světový diamantový průmysl. GIA bude místo hodnocení 4C bude pro diamanty vyrobené v laboratoři využívat jiné značení.
Diamanty vypěstované v laboratoři, někdy označované jako syntetické nebo umělé diamanty budou mít nyní zjednodušené popisy. Zařazeny tak mohou od obecnějších kategorií s názvy „prémiový“ nebo „standardní“. Pokud však jejich kvalita nebude odpovídat standardům, nebudou klasifikovány vůbec.
„Podobně jako u jiných uměle vyrobených drahokamů předpokládáme, že i diamanty vyrobené v laboratoři si udrží svou oblibu a popularitu,“ řekl v prohlášení Tom Moses, výkonný viceprezident GIA a vedoucí laboratoře a výzkumu. „Více než 95 % diamantů vypěstovaných v laboratoři, které se dostávají na trh, spadá do velmi úzkého rozmezí barev a čistoty. Z tohoto důvodu již není pro GIA relevantní popisovat uměle vytvořené diamanty pomocí nomenklatury vytvořené pro kontinuum barev a čistoty přírodních diamantů,“ doplnil.
Organizace tím v podstatě říká, že tyto drahokamy nejsou dostatečně výjimečné, aby si zasloužily hodnocení podle standardu pro přírodní diamanty. Tato změna by tak spotřebitelům měla usnadnit pochopení rozdílu mezi diamanty vyrobenými v laboratoři a přírodními diamanty.
Paul Zimnisky, přední nezávislý analytik globálního diamantového průmyslu, uvedl pro deník The New York Times, že pokud je nákup diamantu vyrobeného v laboratoři doprovázen tradičním certifikátem o hodnocení, je „přesvědčen, že se jedná o marketingový tah, jehož cílem je prezentovat tento produkt jako přímý ekvivalent přírodního diamantu“.
Podle něj takový certifikát „naznačuje přirozenou vzácnost“, která není opodstatněná. „Dostáváme se do bodu, kdy se jedná pouze o další levný uměle vyrobený drahokam a potřeba certifikace – prostě neexistuje,“ uzavřel.
Podle studie The Knot 2025 Real Weddings Study citované deníkem, každoročního průzkumu svatebního portálu mezi čerstvě sezdanými a zasnoubenými páry, tvoří tyto kameny nyní 52 procent prodeje zásnubních prstenů ve Spojených státech. Průzkum uvádí, že je to poprvé, co prsteny s diamanty vyrobenými v laboratoři překonaly v prodeji prsteny s přírodními diamanty.