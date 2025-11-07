Američané mění značení diamantů. Oddělí tak umělé od přírodních

Autor:
Svět je tak trochu zahlcen v laboratoři vypěstovanými diamanty. Jejich hodnota a tím pádem i cena klesá a tak se není co divit, že se mění o pohled na ně. Americký gemologický institut (GIA) tak mění svůj systém třídění diamantů označovaný jako 4C.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

Hodnocení diamantů spočívá v učení jejich brusu, barvy, čistoty a karátové váhy. Alespoň to tak o tom hovoří jedna z největších autorit světa americká GIA, která tento světově uznávaný standard 4C zavedla ve 40. letech 20. století. Tyto klíčové vlastnosti se objevují i na certifikátu, který poskytuje přehled charakteristik kamene.

Tento hodnotící standard však byl zaveden v době, kdy na světě byly jen přírodní diamanty. A i když byl v roce 1954 vyroben první diamant v laboratoři společnosti General Electric, nebylo třeba nic měnit. Jejich průnik mimo průmyslové využití především do šperkařství a snižující se náklady na výrobu a tím pádem i efektivnější masovější výroba umělých diamantů však nyní donutila GIA změnit pohled. Cena diamantů vypěstovaných v laboratoři totiž klesla za posledních 10 let o 85 procent s poklesem ceny vzrostla poptávka.

Bere se to jako přelomové rozhodnutí, které bude mít dopad na celý světový diamantový průmysl. GIA bude místo hodnocení 4C bude pro diamanty vyrobené v laboratoři využívat jiné značení.

Diamanty vypěstované v laboratoři, někdy označované jako syntetické nebo umělé diamanty budou mít nyní zjednodušené popisy. Zařazeny tak mohou od obecnějších kategorií s názvy „prémiový“ nebo „standardní“. Pokud však jejich kvalita nebude odpovídat standardům, nebudou klasifikovány vůbec.

„Podobně jako u jiných uměle vyrobených drahokamů předpokládáme, že i diamanty vyrobené v laboratoři si udrží svou oblibu a popularitu,“ řekl v prohlášení Tom Moses, výkonný viceprezident GIA a vedoucí laboratoře a výzkumu. „Více než 95 % diamantů vypěstovaných v laboratoři, které se dostávají na trh, spadá do velmi úzkého rozmezí barev a čistoty. Z tohoto důvodu již není pro GIA relevantní popisovat uměle vytvořené diamanty pomocí nomenklatury vytvořené pro kontinuum barev a čistoty přírodních diamantů,“ doplnil.

Organizace tím v podstatě říká, že tyto drahokamy nejsou dostatečně výjimečné, aby si zasloužily hodnocení podle standardu pro přírodní diamanty. Tato změna by tak spotřebitelům měla usnadnit pochopení rozdílu mezi diamanty vyrobenými v laboratoři a přírodními diamanty.

Nejdražší soutěž iDNES.cz: rozdáváme peníze i milion v diamantech

Paul Zimnisky, přední nezávislý analytik globálního diamantového průmyslu, uvedl pro deník The New York Times, že pokud je nákup diamantu vyrobeného v laboratoři doprovázen tradičním certifikátem o hodnocení, je „přesvědčen, že se jedná o marketingový tah, jehož cílem je prezentovat tento produkt jako přímý ekvivalent přírodního diamantu“.

Podle něj takový certifikát „naznačuje přirozenou vzácnost“, která není opodstatněná. „Dostáváme se do bodu, kdy se jedná pouze o další levný uměle vyrobený drahokam a potřeba certifikace – prostě neexistuje,“ uzavřel.

Podle studie The Knot 2025 Real Weddings Study citované deníkem, každoročního průzkumu svatebního portálu mezi čerstvě sezdanými a zasnoubenými páry, tvoří tyto kameny nyní 52 procent prodeje zásnubních prstenů ve Spojených státech. Průzkum uvádí, že je to poprvé, co prsteny s diamanty vyrobenými v laboratoři překonaly v prodeji prsteny s přírodními diamanty.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Největší jaderný výbuch. Car vyděsil svět, tlaková vlna třikrát oběhla Zemi

Car bomba byla svržena z letounu Tu-95V

30. říjen se do historie lidstva doslova vypálil výbuchem sovětské jaderné pumy, jejíž vývoj probíhal pod krycím názvem Ivan, ale Američané ji pojmenovali Car bomba. Připomeňme si explozi...

KVÍZ: Poznáte letadla druhé světové války?

Kvíz: Poznáte letadla druhé světové války?

Jak jste dobří ve vizuální identifikaci letadel operujících za druhé světové války si můžete vyzkoušet v tomto kvízu.

Z Tokia do New Yorku za 60 minut má být brzy realitou. S jedním háčkem

Během několika let se možná dočkáme zahájení zcela nové éry dopravy. Tou by měly být plánované mezikontinentální lety mezi japonským Tokiem a americkým New Yorkem. Cesta zvláštním raketoplánem by...

Nejhorší letecká nehoda v Česku. 50 let od pádu těsně před přistáním v Praze

Trosky letadla YU-AJO po nehodě na Suchdole.

Nejhorší letecká nehoda v Československu dala vzniknout poslednímu dílu seriálu Sanitka a vzpomínky svědků pronásleduje dodnes. Letoun DC-9 se 120 lidmi na palubě se v pražském Suchdole zřítil před...

Karpatský teror alias Ceaušescovu pomstu provázela kanibalizace

DR-Baureihe 119

V Rumunsku se pro východoněmecké říšské dráhy vyráběly výkonné dieselové lokomotivy řady 119, nad kterými se nejen v depech vznášel akustický smog v podobě sprostých slov. Kvůli poruchovosti získaly...

Američané mění značení diamantů. Oddělí tak umělé od přírodních

Ilustrační snímek

Svět je tak trochu zahlcen v laboratoři vypěstovanými diamanty. Jejich hodnota a tím pádem i cena klesá a tak se není co divit, že se mění o pohled na ně. Americký gemologický institut (GIA) tak mění...

7. listopadu 2025

Průzkumný letoun Breguet Atlantique 2 najde ponorku i v rozbouřeném moři

Letoun Breguet Atlantique 2

Velmi zajímavý letoun, kterým uzavřeme naši „miniexkurzi“ po průzkumných strojích z letošní letecké show The Royal International Air Tattoo v anglickém Faifordu, je bezesporu francouzský Breguet...

7. listopadu 2025

Polární záři bude možné vidět i z Česka. Kde budete mít největší šanci?

Panoramatický snímek nazvaný Oblouk polární záře nad Mikulovem pořídil...

Dnes večer a zřejmě i v dalších dnech bude možné v Česku pozorovat polární záři, následek silných slunečních erupcí. Pozorování může zkomplikovat mlha, nízká oblačnost a jasný měsíc, uvedl Český...

6. listopadu 2025  14:23

Pokochejte se snímky nejjasnějšího letošního superúplňku z celého světa

Letadlo z německého Frankfurtu zachycené za letu s pozadím Měsíce blízko...

Listopadový úplněk nastal v té fázi Měsíce, kdy byl na cestě kolem Země velice blízko. Dokonce to byl nejbližší úplněk, jaký jsme letos mohli zažít. A protože byl Měsíc v této fázi blíž než asi 360...

6. listopadu 2025  9:05

Státní zdravotní ústav slaví 100 let, sponzorovala ho Rockefellerova nadace

Státní zdravotní ústav slaví 100 let, sponzorovala ho Rockefellerova nadace

Před 100 lety byl na pražských Vinohradech slavnostně otevřen Státní zdravotní ústav. Na jeho vybudování přispěla i Rockefellerova nadace, která věnovala 27 milionů korun. Ústav se stal symbolem...

6. listopadu 2025

Trump chce nařídit letadlovým lodím návrat k parním katapultům. Už podruhé

Letadlová loď USS Gerald R. Ford proplouvá Atlantským oceánem. (26. března...

Americký prezident chce, aby námořnictvo opustilo problematické moderní technologie a vrátilo se ke starým, osvědčeným řešením. Kromě zařízení ke startům a přistání letadel mu vadí i výtahy. Změna by...

6. listopadu 2025

Budoucnost letectví vzniká v Brně, Honeywell představil vodíkový pohon

Honeywell Newborn

Dekarbonizace se v budoucnosti dotkne i letectví a předpokládá se, že vodík v něm bude hrát zásadní roli. Samozřejmě se nebude spalovat, ale v palivovém článku vytvářet elektřinu, kterou budou...

6. listopadu 2025

Apple připravuje levný notebook, který překvapí využitým čipem

Notebook Apple MacBook Pro s 10jádrovým M5 čipem

Apple v rámci své nabídky produktů pro školáky a učitele nabízí určité slevy na své produkty včetně notebooků a počítačů. Sleva to není nijak veliká a tak tyto přístroje nejsou v této oblasti cenově...

5. listopadu 2025  11:25

Výzkum odhalil, proč žijí ženy déle než muži

A dnes? Očekávaná délka života při narození, naděje dožití, se dnes pohybuje za...

V Česku se ženy dožívají necelých 83 let, muži zhruba 77. Světový průměr se u žen pohybuje okolo 74, u mužů 68 let. Rozdíl v délce života má nejspíš hluboké evoluční kořeny.

5. listopadu 2025  10:02

KVÍZ: Poznáte letadla druhé světové války?

Kvíz: Poznáte letadla druhé světové války?

Jak jste dobří ve vizuální identifikaci letadel operujících za druhé světové války si můžete vyzkoušet v tomto kvízu.

vydáno 5. listopadu 2025

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

Na orbitu se už dostalo 16 družic z Česka. Nejnovější od neděle měří i radiaci

Start mise Bandwagon-4

V noci na pondělí se vydala na oběžnou dráhu další družice. Vznikla v Česku a provozuje ji místní operátor. Stojí za ní Cevro univerzita spolu s Mendelovou univerzitou, brněnským VUT a společností...

4. listopadu 2025  16:21

Rusové chystali obří brokovnici proti raketám. Plán jim zkazil rozpad SSSR

Mezikontinentální balistická střela Sarmat při testovacím odpalu na kosmodromu...

Sovětský svaz zkoušel systém k obraně před mezikontinentálními balistickými střelami. Měl jejich hlavicím vystřelit do cesty množství tyčí ze slitiny oceli a wolframu a zabránit tak jaderné detonaci....

4. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.