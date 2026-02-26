Firma Rain Enhancement Technologies (RET) tvrdí, že vyvolala sněžení v utažském pohoří La Sal. Použila k tomu záporně nabité ionty vytvořené pomocí vysokého elektrického napětí. Jako důkaz nabízí srovnání srážek v pohoří Abajo ve stejném americkém státě. Obě skupiny hřebenů vzájemně dělí zhruba sedmdesát kilometrů. Obě zažívají posledních pět let neobvykle suché zimy. V La Sal ovšem napadlo během ledna o devět centimetrů víc sněhu. Má to být vlivem zařízení firmy RET.
„Nemusíme do mraků létat. Stačí stisknout tlačítko odkudkoli na světě a zařízení funguje po dobu asi 48 hodin.“