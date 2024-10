Češi s Číňany vyvinuli „zhmotnělou noc.“ Nová antibiotika léčí rány, říká vědec

Atomární antibiotika vznikají ve spolupráci odborníků z Olomouce, Ostravy a také z Číny, kde momentálně probíhají mimo jiné i testy na zvířatech, konkrétně na myších, králících a prasatech. Právě ty jsou klíčové pro pozdější využití ve farmaceutickém průmyslu. Podle něj je spolupráce s Čínou výhodná kvůli kvalitnímu zázemí i minimální regulaci.

Po šesti dnech jen stroupek

„Například byrokracie nás tam neomezuje tak jako v České republice. Navíc disponují obrovskými laboratořemi, kde zvířata chovají ve speciálních podmínkách. Nevybírali jsme je kvůli tomu, že to v Číně mohou udělat v nějakém kratším časovém horizontu, ale kvůli specifickým podmínkám. Mají přesně ty bakterie, které potřebujeme, a využívají typ experimentu, který jsme požadovali,“ vysvětluje Panáček.

Testy na zvířatech podle něj zatím s téměř stoprocentní účinností prokázaly účinnost přípravku. „Sto procent by představovalo úplné zahojení. Test probíhal po dobu šesti dnů. První den se vytvořila na myší kůži umělá infekce a poté se každý den dělají snímky, jak se rána hojí. A po šesti dnech tam už byl pouze stroupek.“

Výsledky svého výzkumu už vědecký tým pod vedením výzkumníků z Olomouce zveřejnil v odborném časopise Advanced Materials. Zároveň si přípravek patentoval, a to s jedinou výjimkou: Čínou. Tam výzkumníci z Olomouce předpokládají, že patent zřejmě získají jejich týmoví kolegové z druhé nejlidnatější země světa.

Lék by měl mít podle Davida Panáčka podobu masti a měl by sloužit například při léčbě ran, kde se vyskytl zlatý stafylokok a další podobné bakterie. „Ale jdeme i další cestou. Bude mít také využití při povlakování nemocničních nástrojů, jako jsou například skalpely, kde je opravdu významný výskyt bakterií.“

Jak funguje „zhmotnělá noc“?

Mast by měla mít ve finále černou podobu a vědečtí pracovníci už jí dali přezdívku. „Náš materiál, grafen, je černý. Takže mast by měla mít ve finále skutečně černou barvu a my ji s kolegy přezdíváme zhmotnělá noc.“

A na jakém principu lék budoucnosti funguje? Jako pomyslné „antibiotikum“ použili výzkumníci podle Davida Panáčka mangan, který na atomární úrovni umístili ve struktuře grafenu. „Představte si, že máte klasickou tužku s tuhou. Dva nobelisté z Británie přišli na to, že když si tuto tuhu vezmou a začnou k ní postupně přikládat a odlepovat izolepu, získají na ní látku, kterou nazvali grafen. Tento materiál je tenký, pevný a má skvělé vlastnosti.“

„Na Univerzitě Palackého se tomuto materiálu věnujeme už do roku 2012 a využili jsme ho jako podklad právě pro účely našeho antibiotika. Na tento podklad jsme chemicky připravili jakési pasti, chemické kotvy, a s jejich pomocí jsme uchopili atomy manganu. Právě proto označujeme toto antibiotikum jako atomární. A následně atomy manganu připevněné na tento grafen vykazují velice silné antibakteriální účinky,“ popisuje princip objevu David Panáček.

Antibiotikum nové generace je průlomové také v tom, že je účinné i proti bakteriím, které odolávají současným běžným antibiotikům. „Je to tak. Kolegové, kteří nám vyhodnocovali antibakteriální aktivitu našeho materiálu, k tomu připravili experiment, jenž aplikovali po dobu 30 generací bakterií. Vždy přidávali určitý gen a následně přidávali k této bakterii malé množství našeho antibiotika, aby si bakterie začala zvykat. A už máme ověřené, že bakterie si na náš přípravek nejsou schopné vyvinout rezistenci, tedy odolnost,“ uzavírá olomoucký vědec.

Kdy se můžeme těšit na „zhmotnělou noc“ v lékárnách? Lze využít grafen i mimo farmaceutický průmysl? A na jakých dalších přelomových projektech vědců s Olomouce pracují? I na to odpovídal v Rozstřelu David Panáček z Univerzity Palackého.