Teoreticky je hubnutí jednoduché – stačí vydávat víc energie, než kolik organismus získává z potravy. Ale jak říká Goethův doktor Faust: Šedivá je teorie, jen strom života se věčně zelená. V praxi je hubnutí často zapeklitá věc. Kromě redukce příjmu kalorií s jídlem se doporučuje fyzická námaha, protože při té se spaluje energie, a organismus se tak snáze dostává do negativní energetické bilance. Jenže výsledek bývá rozpačitý a nejednou se stává, že cvičící člověk dokonce na váze přibere. V čem tkví paradox cvičení?
Zajímavý mechanismus, kterým může cvičení prospívat lidskému organismu, odhalili nedávno vědci z univerzity v německém Tübingenu. Pro svou studii získali 150 lidí, kteří předtím necvičili. Naordinovali jim na osm týdnů třikrát týdně posilování s činkami.