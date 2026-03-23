Firma staví datacentra z lidských mozkových buněk. Teoreticky jsou výhodná

Radek John
Australský startup Cortical Labs před rokem představil první prakticky použitelný počítač poháněný živými nervovými buňkami. Teď chce propojit víc těchto strojů a využít jejich společnou výpočetní kapacitu. Nápad má však zatím množství háčků.
Část 1/5

Nervové buňky

Cortical Labs označují svůj počítač CL1. Jeho srdce tvoří čip se zhruba dvěma stovkami tisíc lidských neuronů vypěstovaných v laboratoři. Sedí na křemíkovém čipu ponořeném v živném roztoku. Jejich elektrické signály snímá rozhraní, které umožňuje programovat CL1 v jazyce Python. Cortical Labs chtějí využít výpočetní sílu většího množství biologických počítačů současně.

Napřed plánují postavit datové centrum vybavené sto dvaceti stroji. Má vzniknout v australském Melbourne. Následně se firma chce pustit do stavby druhého zařízení.

Vyroste na půdě Národní univerzity v Singapuru. Zpočátku by mělo být menší. Bude se skládat z dvaceti jednotek CL1. Jakmile se však podaří získat patřičná povolení, měl by jejich počet narůst až na tisíc. Odpovídá to zhruba dvaceti milionům neuronů.

Pro srovnání: lidský mozek má okolo 86 miliard nervových buněk. Okolo dvaceti milionů neuronů mají mozky jihoamerického ještěra amejvy obecné (19 835 000) nebo asijské želvy kožnatky čínské (20 697 000).

Jeden CL1 zhruba odpovídá počtem neuronů pískorypkám z rodu Calliopsis (234 000). Pískorypky jsou příbuzné včel nebo mravenců. Kromě počtu neuronů ale záleží i na způsobu jejich propojení.



