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Látka z krajty, jež by nahradila Ozempic. Vědci hledají nové cesty k léčbě

Tomáš Ratner

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Doktorandka Christina Alamana v laboratoři. (25. září 2026) | foto: Patrick Campbell/University of Colorado

Od našeho zpravodaje v USA - V laboratořích americké coloradské univerzity v Boulderu vědci zkoumají ledacos. Redakce iDNES.cz měla možnost nahlédnout jim pod ruce a být svědky výzkumu molekuly spojené s demencí či pěstování srdečních svalových buněk. Žádný z těchto postupů zatím není hotovou léčbou, ale pomáhá lépe porozumět nemocem a hledat nové způsoby, jak proti nim bojovat.

Jako první si naši novinářskou skupinu bere na starost profesor biochemie Roy Parker. Vede nás do svých prosvětlených laboratoří institutu BioFrontiers, kde se výzkum Alzheimerovy choroby posouvá za hranice toho, co se ještě nedávno zdálo fyzikálně nemožné. Parker nás předává svému doktorandovi Michaelovi, který nás zve k obrazovkám napojeným na speciální mikroskopy.

„Buňky obsahují miliony proteinů. Díky našim technikám dokážeme sledovat pohyb jediné molekuly,“ ukazuje nám Michael fascinující dění uvnitř živého neuronu. Přímo před očima vidíme, jak se abnormální protein tau neboli hlavní podezřelý chová při vzniku demence.

Přímo před námi se ve slané vodě pěstují budoucí kolenní menisky.

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Od našeho zpravodaje v USA V laboratořích americké coloradské univerzity v Boulderu vědci zkoumají ledacos. Redakce iDNES.cz měla možnost nahlédnout jim pod ruce a být svědky výzkumu molekuly spojené s demencí či pěstování...

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