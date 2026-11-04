Jako první si naši novinářskou skupinu bere na starost profesor biochemie Roy Parker. Vede nás do svých prosvětlených laboratoří institutu BioFrontiers, kde se výzkum Alzheimerovy choroby posouvá za hranice toho, co se ještě nedávno zdálo fyzikálně nemožné. Parker nás předává svému doktorandovi Michaelovi, který nás zve k obrazovkám napojeným na speciální mikroskopy.
„Buňky obsahují miliony proteinů. Díky našim technikám dokážeme sledovat pohyb jediné molekuly,“ ukazuje nám Michael fascinující dění uvnitř živého neuronu. Přímo před očima vidíme, jak se abnormální protein tau neboli hlavní podezřelý chová při vzniku demence.
Přímo před námi se ve slané vodě pěstují budoucí kolenní menisky.