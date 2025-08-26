Záhada podivné epidemie. Co vyvolává chronický únavový syndrom

V 80. letech minulého století zachvátila americkou Nevadu záhadná epidemie. Zvláště těžce postihla městečko Incline Village na břehu jezera Tahoe. Pacienti si kromě jiného stěžovali na těžkou únavu a vleklé bolesti. Příznaky byly tak nezvyklé, že mnozí lékaři o reálnosti potíží pacientů vážně pochybovali. Řada odborníků ale nebrala nástup choroby na lehkou váhu, protože se nebezpečně šířila.
Kolem syndromu chronické únavy probíhají vzrušené diskuse, které se týkají už samotného pojmenování choroby.