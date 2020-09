Z premianta propadlík. Virus se v Česku šíří rychleji než u sousedů

Když jsme naposledy na konci července vydávali porovnání statistik šíření nákazy virem SARS-CoV-2 v Česku a u našich sousedů, pohyboval se počet známých aktivních případů v České republice kolem pěti tisíc a denně jich přibývalo sotva dvě stě. Dnes se pohybujeme podle statistik ministerstva zdravotnictví kolem 10 tisíc aktuálně nakažených, a každý den přibývá více než tisíc dalších.



Počet nově zachycených případů nákazy v ČR od 1. 8. do 10. 9. 2020 den Počet nově diagnostikovaných osob

10.09.2020 1382 09.09.2020 1160 08.09.2020 1161 07.09.2020 560 06.09.2020 410 05.09.2020 507 04.09.2020 796 03.09.2020 676 02.09.2020 646 01.09.2020 499 31.08.2020 256 30.08.2020 274 29.08.2020 320 28.08.2020 483 27.08.2020 350 26.08.2020 394 25.08.2020 364 24.08.2020 258 23.08.2020 136 22.08.2020 234 21.08.2020 504 20.08.2020 246 19.08.2020 313 18.08.2020 281 17.08.2020 191 16.08.2020 121 15.08.2020 197 14.08.2020 291 13.08.2020 329 12.08.2020 290 11.08.2020 289 10.08.2020 140 09.08.2020 122 08.08.2020 173 07.08.2020 323 06.08.2020 214 05.08.2020 240 04.08.2020 287 03.08.2020 208 02.08.2020 101 01.08.2020 123

Zdroj: MZ ČR



Rapidní nárůst v posledních dnech naznačuje, že „brzdy“ šíření viru v Česku selhávají. A ačkoli vláda nikdy veřejně nevyhlásila, že jejím cílem je „promoření“ populace, v tuto chvíli se tím směrem pohybujeme. Jak jsme na tom ve srovnání s okolními státy?



Stoupá podíl pozitivních testů

Připomeňme, že neznáme přesný počet nakažených covid-19, jen počet prokázaných nákaz. Vzhledem k tomu, že během léta se situace měnila jen pomalu, se ovšem zdá, že virus nebyl v Česku příliš rozšířený. V posledních dnech se ovšem situace radikálně mění: testuje se totiž pořád zhruba podobným způsobem a v podobném rozsahu, ovšem pozitivních případů přibývá.



Hygienické stanice mají podle vlastních slov problém trasovat jednotlivé případy, opatření proti šíření viru jsou jen omezená a pocit ohrožení mezi veřejnosti malý. Je tak velmi pravděpodobné, že počet těch skutečně nakažených, které testy nezachytí, rovněž roste.

Ne že by nebyly žádné pokroky. Třeba počet denně provedených testů se v posledních týdnech přece jen zvyšoval:



Počet provedených PCR testů na přítomnost virus SARS-CoV-2 v ČR od 1. 8. do 8. 9. 2020 Datum Počet provedených testů

08.09.2020 15401 07.09.2020 11238 06.09.2020 4445 05.09.2020 7463 04.09.2020 13588 03.09.2020 11454 02.09.2020 11791 01.09.2020 11099 31.08.2020 9345 30.08.2020 3944 29.08.2020 6568 28.08.2020 10788 27.08.2020 9189 26.08.2020 8853 25.08.2020 8756 24.08.2020 7390 23.08.2020 2397 22.08.2020 5022 21.08.2020 9680 20.08.2020 8166 19.08.2020 7537 18.08.2020 7596 17.08.2020 7190 16.08.2020 2872 15.08.2020 4937 14.08.2020 7785 13.08.2020 7188 12.08.2020 7754 11.08.2020 8322 10.08.2020 6355 09.08.2020 2859 08.08.2020 5486 07.08.2020 9179 06.08.2020 7347 05.08.2020 6923 04.08.2020 8381 03.08.2020 7704 02.08.2020 2646 01.08.2020 4701

Zdroj: MZ ČR (propady odpovídají víkendům, během kterých se testuje podstatně méně, pozn. red.)

Výrazně vyšší počet zachycených případů by za jistých okolností mohl být v podstatě i pozitivní zprávou, protože by mohl znamenat, že máme šíření nákazy lépe zmapované. Ale tak tomu je stěží kvůli jiným údajům.



Pomalu ale roste nejen počet provedených testů, ale i poměr pozitivních testů. Obě veličiny jsou na sobě přímo závislé. Jinak řečeno, přibývá testovaných, ale ještě rychleji přibývá těch, kteří jsou testováni pozitivně. Stoupá přitom jak počet potvrzených nákaz, tak i jejich podíl v celkovém počtu testů.



Denní poměr provedených PCR testů s pozitivních výsledkem ze všech provedených v ČR od 1. 8. do 9. 9.2020 Datum Denní poměr poz. testů (v %)

09.09.2020 8,05 08.09.2020 7,55 07.09.2020 5 06.09.2020 9,22 05.09.2020 6,81 04.09.2020 5,86 03.09.2020 5,9 02.09.2020 5,48 01.09.2020 4,5 31.08.2020 2,74 30.08.2020 6,95 29.08.2020 4,87 28.08.2020 4,48 27.08.2020 3,8 26.08.2020 4,45 25.08.2020 4,16 24.08.2020 3,49 23.08.2020 5,67 22.08.2020 4,66 21.08.2020 5,21 20.08.2020 3,01 19.08.2020 4,15 18.08.2020 3,7 17.08.2020 2,66 16.08.2020 4,21 15.08.2020 3,99 14.08.2020 3,74 13.08.2020 4,58 12.08.2020 3,74 11.08.2020 3,47 10.08.2020 2,2 09.08.2020 4,27 08.08.2020 3,15 07.08.2020 3,52 06.08.2020 2,91 05.08.2020 3,47 04.08.2020 3,42 03.08.2020 2,7 02.08.2020 3,82 01.08.2020 2,62

Pokud si obě veličiny srovnáme v jednom grafu, vidíme, jak jsou na sobě závislé. Znamená to, že množství testů se nedaří navyšovat tak rychle, jak stoupá počet nových případů. A to je problém.

Souvislost mezi počtem nových infekcí daný den a podílem pozitivních testů ze všech testů provedených daný den. Zdroj dat: MZ ČR

Na interaktivním grafu OurWorldInData si můžete vyzkoušet, jak jsme na tom v porovnání se zbytkem Evropy:

Malá a naše?

Předem připomínáme, že statistiky nemusí být nutně odrazem skutečného stavu věcí, ale nic lepšího nemáme. S touto výhradou na mysli se ovšem zdá pravděpodobné, že vývoj v ČR je podle všeho především výsledkem našich domácích poměrů a pouze v menší míře společných faktorů. V některých okolních zemích podobný trend ve statistikách vidět není – alespoň tedy prozatím.



Trend okolních států není jednotný. Pokud by například šlo o nevyhnutelný důsledek podzimní sezony respiračních onemocnění, není důvod, aby se projevil u nás dříve než jinde. Zvláště když v některých sousedních zemích, například v Německu, začal školní rok dříve než v Česku.



Počet odhalených případů nákazy za den v přepočtu na obyvatele v ČR a sousedních zemích od 1. 8. do 9. 9. 2020 datum počet nových případů/milion obyvatel Česká republika Slovensko Polsko Německo Rakousko 1.8. 20 5 14 8 14 2.8. 20 4 14 8 13 3.8. 20 5 15 9 13 4.8. 20 4 16 9 13 5.8. 19 5 16 10 12 6.8. 19 6 17 11 11 7.8. 20 6 17 11 12 8.8. 21 6 18 12 12 9.8. 21 7 18 11 11 10.8. 20 6 19 12 13 11.8. 20 6 18 12 13 12.8. 21 7 18 12 15 13.8. 22 7 19 13 17 14.8. 22 7 19 13 18 15.8. 22 8 19 13 21 16.8. 22 8 18 13 22 17.8. 23 8 18 14 26 18.8. 23 8 19 13 26 19.8. 23 9 19 14 29 20.8. 22 10 18 15 31 21.8. 25 11 19 15 32 22.8. 26 12 19 15 31 23.8. 26 12 19 15 30 24.8. 27 14 19 15 30 25.8. 28 14 20 16 32 26.8. 29 14 20 16 30 27.8. 31 14 20 15 29 28.8. 30 13 20 15 31 29.8. 31 14 19 15 30 30.8. 33 14 19 15 32 31.8. 33 13 19 15 30 1.9. 35 14 18 15 31 2.9. 38 13 18 14 33 3.9. 43 14 17 14 35 4.9. 47 15 16 14 34 5.9. 49 18 16 14 35 6.9. 51 19 15 15 34 7.9. 55 19 14 15 40 8.9. 64 19 14 15 40 9.9.

71

22

13

16

48



Zdroj dat: ECDC, Interaktivní graf Technet.cz



Česká republika má výrazně vyšší počty zachycených případů na počet obyvatel než okolní státy, a tento trend se vzhledem ke zpoždění počtu záchytu za šířením nákazy nejspíše nezmění. Zatím není jasné, zda se některé země nevydaly alespoň podobným směrem. Týká se to především Rakouska a v menší míře i Slovenska.



Oba státy s námi mají společné i to, že v nich stoupá poměr pozitivních testů. Samozřejmě změna je zatím malá, takže není možné odpovědně určit, zda jde o náhodný výkyv nebo trend.



datum podíl pozitivních testů daný den v % Česká republika Slovensko Polsko Německo Rakousko 1.8. 3,51 4,36 1,15 0,8 1,51 2.8. 3,45 1,97 1,26 0,82 1,55 3.8. 3,45 2,06 1,33 0,85 1,52 4.8. 3,48 2 1,35 0,85 1,58 5.8. 3,4 1,94 1,37 0,95 1,57 6.8. 3,3 2,18 1,39 0,97 1,42 7.8. 3,42 2,24 1,61 0,95 1,48 8.8. 3,62 1,72 1,68 1 1,38 9.8. 3,71 2,35 1,71 0,96 1,47 10.8. 3,59 2,27 1,73 0,96 1,59 11.8. 3,55 2,26 1,74 0,99 1,56 12.8. 3,66 2,39 1,75 0,92 1,74 13.8. 3,93 2,28 1,79 0,92 1,86 14.8. 3,94 2,36 1,63 0,93 2,15 15.8. 4,05 2,17 1,67 0,92 2,31 16.8. 4,02 2,8 1,7 0,93 2,45 17.8. 4,14 2,82 1,7 0,94 2,62 18.8. 4,14 2,8 1,69 0,88 2,61 19.8. 4,11 2,83 1,7 0,86 2,66 20.8. 3,87 3,11 1,67 0,92 2,7 21.8. 4,47 3,09 1,68 0,88 2,5 22.8. 4,91 3,46 1,67 0,87 2,49 23.8. 4,93 2,28 1,6 0,89 2,4 24.8. 4,99 2,59 1,57 0,86 2,54 25.8. 5,05 2,63 1,61 0,92 2,77 26.8. 5,13 2,36 1,59 0,89 2,64 27.8. 5,23 2,17 1,65 0,8 2,54 28.8. 4,82 2,39 1,66 0,83 2,63 29.8. 4,55 2,47 1,61 0,83 2,46 30.8. 4,71 3,09 1,72 0,83 2,6 31.8. 4,61 2,94 1,67 0,83 2,32 1.9. 4,62 3,27 1,61 0,80

2,14 2.9. 4,81 3,34 1,64 0,78 2,25 3.9. 5,06 3,35 1,59 0,77 2,43 4.9. 5,57 3,2 1,52 0,76 2,47 5.9. 6,06 3,68 1,45 0,78 2,59 6.9. 6,18 4,22 1,39 0,80 2,47 7.9. 4,11 1,39 3,04

Zdroj dat: ECDC, Interaktivní graf Technet.cz



Něco ovšem lze předpovědět s poměrně vysokou jistotou. Vzhledem k vývoji situace v Česku se bude dále omezovat počet zemí, do kterých budeme moci vycestovat. Na českém „semaforu“ pro cestování do zahraničí jsou dnes vyznačeny dvě země, Rumunsko a Španělsko, a do jedné, do Francie, se cestování nedoporučuje.



Rumunsko jsme ovšem v jedné běžně sledované charakteristice, totiž počtu případů na počet obyvatel, již předběhli. I když tento údaj není nutně tak důležitý, jak by se mohlo zdát (hodně záleží na tom, jak a kdo se testuje), pro orientaci ho úřady různých zemí používají. Vzhledem k tomu, že vliv nově přijatých opatření se určitě projeví se zpožděním, není příliš důvodů pochybovat, že případů v Česku bude přibývat. A jiné státy budou reagovat.



Počet zachycených případů nákazy na počet obyvatel v ČR, Španělsku, Francii a Rumunsku datum počet nových případů/milion obyvatel Česká republika Rumunsko Francie Španělsko 1.8. 20 61 16 50 2.8. 20 61 16 56 3.8. 20 59 18 68 4.8. 20 59 18 71 5.8. 19 60 19 75 6.8. 19 60 19 79 7.8. 20 61 21 79 8.8. 21 62 21 79 9.8. 21 62 21 80 10.8. 20 62 25 73 11.8. 20 62 25 74 12.8. 21 63 27 85 13.8. 22 63 29 88 14.8. 22 64 31 88 15.8. 22 63 38 88 16.8. 22 63 44 111 17.8. 23 63 35 116 18.8. 23 61 37 126 19.8. 23 61 39 125 20.8. 22 60 44 133 21.8. 25 60 47 133 22.8. 26 59 48 133 23.8. 26 58 52 143 24.8. 27 59 55 149 25.8. 28 59 57 151 26.8. 29 58 61 159 27.8. 31 59 64 164 28.8. 30 59 70 164 29.8. 31 60 74 164 30.8. 33 60 75 177 31.8. 33 60 77 180 1.9. 35 59 81 184 2.9. 38 60 84 181 3.9. 43 59 86 184 4.9. 47 59 90 184 5.9. 49 58 96 184 6.9. 51 60 100 193 7.9. 55 61 102 195 8.9. 64 61 106 196

Vzhledem k rostoucímu počtu případů se (také se zpožděním) budou pravděpodobně zvyšovat počty hospitalizovaných. Zatím byl vzestup relativně mírný a především z nízkých čísel, takže těžko hovořit o síle trendu, ale není důvod pochybovat, že to tak bude.



Tolik propírané „slábnutí“ viru je nejspíše iluze, a lze tedy předpokládat, že závažnost onemocnění bude podobná jako na jaře. Od poloviny srpna se počet lidí hospitalizovaných s covid-19 zdvojnásobil (trend takřka přesně odpovídá trendu počtu nakažených).



datum počet hospitalizovaných v ČR 01.07.2020 75 02.07.2020 72 03.07.2020 71 04.07.2020 70 05.07.2020 73 06.07.2020 69 07.07.2020 77 08.07.2020 85 09.07.2020 72 10.07.2020 68 11.07.2020 63 12.07.2020 64 13.07.2020 70 14.07.2020 70 15.07.2020 79 16.07.2020 76 17.07.2020 74 18.07.2020 73 19.07.2020 73 20.07.2020 70 21.07.2020 77 22.07.2020 91 23.07.2020 90 24.07.2020 93 25.07.2020 91 26.07.2020 90 27.07.2020 108 28.07.2020 114 29.07.2020 117 30.07.2020 118 31.07.2020 114 01.08.2020 116 02.08.2020 110 03.08.2020 114 04.08.2020 116 05.08.2020 111 06.08.2020 106 07.08.2020 106 08.08.2020 104 09.08.2020 107 10.08.2020 112 11.08.2020 110 12.08.2020 101 13.08.2020 105 14.08.2020 113 15.08.2020 104 16.08.2020 103 17.08.2020 115 18.08.2020 106 19.08.2020 110 20.08.2020 117 21.08.2020 119 22.08.2020 119 23.08.2020 123 24.08.2020 125 25.08.2020 131 26.08.2020 134 27.08.2020 147 28.08.2020 158 29.08.2020 156 30.08.2020 153 31.08.2020 172 01.09.2020 172 02.09.2020 177 03.09.2020 190 04.09.2020 197 05.09.2020 204 06.09.2020 214 07.09.2020 234 08.09.2020 244 09.09.2020 249

Zdroj: MZ ČR



Změny lze nepochybně očekávat v léčbě. Lékaři mají s covidem více zkušeností a smrtnost se tak bude nejspíše snižovat. Ale nikoli řádově. Podle výsledku ze zahraničí to snadno může být o desítky procent (u nás bylo tak málo případů, že těžko usuzovat na trend, ale není důvod si myslet, že čeští lékaři si povedou hůře). Ale přesněji to budeme zřejmě vědět za několik týdnů.



Vy můžete nejen vývoj hospitalizací průběžně sledovat v našich přehledných koronavirových statistikách.

Stejně tak sledují české statistiky okolní evropské státy. Česká republika se ze země, která byla dávána za vzor, stala státem, jehož rapidně stoupající počty nových případů vzbuzují obavy.