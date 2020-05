Před šedesáti lety byl v Litomyšli objeven český „mořský drak“

Na našem území kdysi žili draci, nebyli to ale okřídlení plazi chrlící z tlamy oheň, nýbrž velcí mořští plazi s ploutvovitým zakončením končetin. Bylo jich dokonce několik typů. O plesiosaurech a pliosaurech už jsme psali, samostatný článek si ale rozhodně zaslouží i dosud nejvýznamnější objev úlomku dalšího „mořského draka“ z našeho území, tedy mosasauroida.



Mosasauridi obecně žili v době posledního rozkvětu dinosaurů, patří však mezi tzv. šupinaté plazy (řád šupinatí, latinsky Squamata), takže úplně blízkými příbuznými dinosaurů nejsou. Byli velmi dobře přizpůsobeni životu ve vodě a v tehdejších mořích spolu se žraloky stáli na vrcholu potravní pyramidy.



Nejlepším pozůstatkem jejich existence u nás je krásně zachovaný fragment dolní čelisti dosud neznámého mosasaurida z obce Dolní Újezd u Litomyšle. Byl objeven před šedesáti let, v roce 1960. K oficiálnímu oznámení tohoto prvního potvrzeného objevu pozůstatku mosasaura došlo v roce 1965.



Došlo k němu náhodně při výkopových pracích u domu v Dolním Újezdu u Litomyšle panem Hurychem, tehdejším patnáctiletým žákem tamní základní školy. Jde o mimořádně dobře zachovalou část spodní čelisti s osmi kuželovitými a ostře zahrocenými zuby. I přes kvalitu nálezu nelze s jistotou určit, kterému rodu mosasaurida patřila.



Fragment čelisti českého tethysaurinního mosasaurida, tedy dravého mořského plaza, příbuzného současným hadům a varanům, v bývalé expozici Národního Muzea v Praze. Zástupce skupiny od Dolního Újezda obýval oblasti dnešních Čech v období pozdně křídového turonu, asi před 92 až 90 miliony let. Jednalo se pravděpodobně o vývojově primitivní formu menšího mosasaurida.

Jak uvedl již paleontolog Vlastislav Zázvorka v roce 1965, lze bezpečně říci jen to, že patří jakémusi menšímu druhu mosasauroida. V periodiku Časopis Národního Muzea (řada přírodovědná, číslo 134) uvádí doktor Zázvorka následující (zkráceno autorem): „Nález je ze svrchnokřídových mořských sedimentů, nejspíše středoturonského stáří. Na hornině jsou otisky křídových mlžů, především druhu Lima canalifera GOLDF. Nález je mimořádně krásně zachován. Exemplář nalezl a Národnímu muzeu v Praze postoupil F. Hurych, tehdy žák ZDŠ v Dolním Újezdě. Fosilie nemá přesné naleziště, protože byla objevena při rozštípnutí kamene při bourání zdiva staré stavby v poli u Dolního Újezda, s místním označením Přibyňoves. Poněvadž šlo o zdivo staré stavby, nutno předpokládat, že stavební materiál byl z nejbližšího okolí. Celá oblast je budována křídovým útvarem. Exemplář, který byl zapsán do knihy přírůstku paleontologického … oddělení pod č. 1063/60, je v křemitém vápenci, v rázu vyvinutém ve středním turonu“… Některé znaky nálezu ukazují na příslušnost k čeledi Mosasauridae WILL. Jsou to především pravidelně vyvinuté zuby…“

V době, kdy citovaný text vznikl, už byli mosasauři vědě známí celá dvě století, nejednalo se tedy ani zdaleka o jeden z prvních objevů v rámci této skupiny. Mosasauridi jsou dnes ovšem samozřejmě chápáni mnohem lépe a detailněji než před šesti desetiletími, ať už se to týká paleoekologie, rozšíření, fyziologie a dalších aspektů. Víme například, že byli blízce příbuzní současným hadům a varanům, že mohli být částečně teplokrevní, měli pravděpodobně rozeklané jazyky a často byli černě zbarvení.



A co konkrétního jsme dosud zjistili o „českém“ zástupci této skupiny z Dolního Újezdu? Fragment maxily, tedy horní čelisti křídového mořského plaza, byl objeven pravděpodobně v usazeninách jizerského souvrství ve vápencích s vysokým obsahem křemíku, pocházejících z doby před zhruba 92 až 90 miliony let (tzv. období středního až pozdního turonu). Jednalo se tedy pravděpodobně o poměrně archaickou formu mosasaurida.



Rekonstrukce podoby mosasaura Platecarpus tympaniticus, která už je poučená o moderní poznatky o podobě jejich „pohonného ústrojí“, tedy ocasu. Ve vodě se podle všeho zvířata „nevlnila“, ale měla pevné tělo, které poháněl vpřed především veliký, vertikální ocas.

Čelist je rozdělena na dvě odpovídající části a byl z ní vyjmut i jeden zub pro účely dalšího výzkumu. Fragment čelisti je celkově dlouhý 18,15 centimetru a vysoký 3,5 centimetru. Celková délka tohoto jedince tedy dosahovala jen několika málo metrů, přesnější odhad bohužel v rámci dochovaného fosilního materiálu není možný.



Podle dnešních poznatků už patrně nepřesná rekonstrukce podoby mosasaura. Ve skutečnosti se zřejmě zvířata při pohybu ve vodě nevlnila, ale poháněl je především silný ocas s ploutví podobnou, jako mají například žraloci.

Pro účely podrobnějšího studia byla ve spolupráci s Českým vysokým učením technickým v Praze zkamenělina prozkoumána počítačovým tomografem. Tvar, uložení a profil zubních korunek českého mosasauroida odpovídá situaci u mosasauridů z podčeledi Tethysaurinae, na její existenci se vědci formálně dohodli roku 2012. Konkrétně je pak český zástupce zřejmě blízce příbuzný druhům Pannoniasaurus inexpectatus z území Maďarska, Russellosaurus coheni ze Spojených států a Tethysaurus nopcsai z Maroka.



Současná přítomnost tohoto mosasaurida a zároveň i jeho předchůdců v roli vrcholných predátorů, pliosauridů, kteří již v této době vymírali, je mimochodem jedním z nejzajímavějších přínosů české paleontologie k problematice druhohorních mořských plazů. Nálezy z našeho území totiž velmi dobře dokumentují vývoj raných mosasauridů, a tedy i to, jak pravděpodobně postupně nahrazovali pliosauridy.



Stejně jako v případě objevů českých „dlouhokrkých“ i „krátkokrkých“ plesiosaurů, i v případě mosasaurida od Dolního Újezdu si budeme muset počkat na případné další objevy, abychom se o něm dozvěděli více.