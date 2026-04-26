Radiací poškozená buňka „páchá sebevraždu“. Jak probíhá nemoc z ozáření

Od havárie atomové elektrárny v ukrajinském Černobylu uběhlo čtyřicet let, od podstatně menší havárie v japonské Fukušimě patnáct roků. Vědci se dodnes neshodnou, jaký dopad to mělo na lidské zdraví a jak nebezpečný je pobyt v uzavřených zónách kolem místa havárie.
Nemůže být pochyb o tom, že velké dávky záření zabíjejí – někdy rychle, jindy pomalu. Vědci se k tomuto poznání prokousávali pomalu a za cenu tragických obětí. Marie Curie nosila vzorky radia po kapsách, protože netušila nic o škodlivých účincích radiace, a zemřela na rakovinu.
Postižení mozku vede ke ztrátě sluchu, poruchám vidění a potížím s mluvením. Kostní dřeň odumírá. Obsah střev uniká do břišní dutiny.