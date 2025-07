Už osm let je ve světě schválená léčba označovaná jako CAR T-terapie. Zabírá s vysokou účinností proti některým typům leukemií, lymfomů nebo proti mnohočetnému myelomu, a to i v případech, kdy tato nádorová onemocnění tradičním terapiím odolávají a opakovaně se vracejí. Bohužel, tuto léčbu nedostanou všichni, kterým by pomohla. Důvod je prostý – je příliš drahá.

Velkou inspirací byly vědcům z Juneova týmu RNA vakcíny proti covidu. Ty jsou tvořeny lipidovými nanočásticemi ukrývajícími ve svém nitru molekuly kyseliny ribonukleové (RNA). Nanočástice působí jako nosič, který splyne s buňkou v lidském těle a předá jí svůj náklad.