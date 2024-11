Aztécké píšťaly smrti. Jejich zvuk vyvolává v lidském mozku zmatek

Gmail je nejpoužívanější bezplatnou e-mailovou službou. Nabízí poměrně mnoho funkcí, přičemž řadu z nich lidé nevyužívají. A to může být škoda. Pojďme se podívat na vybrané služby, které vám mohou...

Přijdete domů, přiložíte mobilní telefon, bezdrátová sluchátka, či hodinky na speciální podložku a ihned se začnou nabíjet. Nejste nuceni hledat nabíječky, zapojovat kabely, trefovat se do portů...

POZOR VLAK: Dva dny jsme natáčeli největší železniční show v zemi

Hned tři reportážní štáby jsme vyslali na dva říjnové dny do České Třebové, tedy do jednoho z nejdůležitějších železničních uzlů v Česku, a také do jeho okolí. Hlavní reportáž 141. dílu magazínu...