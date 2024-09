Můžeme si za katastrofy sami? Nový druh předpovědí nám to vyčíslí

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Žijeme v časech globálního oteplování. To by mělo kromě celkové relativně pozvolné změny podmínek na Zemi přinášet i častější a silnější extrémní výkyvy počasí. Mohou to být vlny veder, sucha, povodně, požáry, mrazy a tak podobně. Všechny zmíněné jevy jsou tu však odjakživa. Dá se spočítat, nakolik k nim ohřívání atmosféry přispělo?