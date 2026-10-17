Hrůzy třicetileté války vnímáme v českých zemích nejsilněji asi jejím zažehnutím druhou (třetí) pražskou defenestrací, Bílou Horou a skrze popravu 27 českých pánů. Letos je to 390 let, kdy v dubnu 1636 vyrazilo z jihoanglické Greenwiche poselstvo Thomase Howarda, hraběte z Arundelu, za císařem Ferdinandem II. Jeho cestu přes Nizozemsko, Porýní, po Dunaji do Lince a Vídně a odtud do Prahy popsal William Crowne. Na svých kresbách ji zachytil Václav Hollar.
S kurátorem letecké sbírky Národního technického muzea Michalem Plavcem většinou probíráme počiny odehrávající se na nebi. Zde jsme však učinili výjimku a vydali se na toto vskutku dobrodružné putování prostřednictvím skoro čtyři století starého spisku, z něhož budeme citovat.
Dorazili jsme do chudé vesničky jménem Neunkirchen. Když jsme přijeli, hořel tam jeden dům a v celé vsi nebylo ani živáčka. Museli jsme tu zůstat přes noc, protože už bylo velmi pozdě...